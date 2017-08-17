بيان بأعمال الصليب الأحمر اللبناني لشهر تموز 2017 on August 17, 2017

يستمر الصليب الأحمر اللبناني بتقديم الخدمات الإنسانية على كافة الأراضي اللبنانية من خلال جميع مراكزه ووحداته وآلياته والمتطوعين والعاملين فيه، وقد تمكن الصليب الأحمر اللبناني خلال شهر تموز 2017 من تقديم ما يلي:

فرق الإسعاف والطوارئ: بلغ مجموع مهمات مراكز فرق الإسعاف والطوارئ وعددها 46 مركز ثابت و3 مراكز موقتة و4 غرف عمليات، 25559 مهمة تضمنت نقل 1380 مصابا من حوادث السير بينهم 10 قتلى، و 11663 مصاب من حوادث متنوعة، وإسعاف 9862 حالة صحية في المراكز، وتقديم الخدمات الإسعافات لـ 1837 شخص في المنازل ومراكز الإسعاف الميدانية، إضافة إلى تنفيذ 612 مهمة إنسانية مختلفة، وإقامة 205 مراكز إسعاف مؤقت للعديد من الأنشطة والمهرجانات ذات الطابع الجماهيري.

مراكز نقل الدم: وزعت مراكز نقل الدم وعددها 13 مركز، 1975 وحدة دم من جميع الفئات بعد أن أجريت لها الفحوصات المخبرية اللازمة للتأكد من سلامة الدم الممنوح كما بلغ عدد الوحدات المتبرع بها 1584 وحدات دم، كذلك أقيمت 4 حملات للتبرع بالدم.

الخدمات الطبية الاجتماعية: وتقوم هذه الخدمة على توفير المعاينات الطبية المتنوعة للمرضى من مختلف الفئات والأعمار وكذلك توزيع الأدوية المزمنة وتطبيق برنامج الصحة الإنجابية والدعم النفسي الاجتماعي، من خلال شبكة مؤلفة من 38 مركز طبي اجتماعي ثابت و9 عيادات نقالة وقد بلغ عدد الخدمات المقدمة من المستوصفات الثابتة والنقالة ما مجموعه 31798 خدمة طبية واجتماعية.

وحدة إدارة الكوارث: يقوم الصليب الأحمر اللبناني ومن خلال وحدة إدارة الكوارث المدعومة ب 15 فرقة منتشرة في المناطق بتقديم المواد الإغاثية وتنفيذ برامج متعددة هي: مساعدات عينية ونقدية، والحد من مخاطر الكوارث، والمياه والإصحاح وقد بلغ مجموع المستفيدين 25826 شخص.

قسم الناشئين والشباب: يقوم الصليب الأحمر اللبناني من خلال مراكز قسم الناشئين والشباب وعددها 35 مركز ونادي بتنظيم وإقامة نشاطات متعددة تتمحور حول برامج نشر القيم والمبادئ الإنسانية، والصحة والشباب، والتوعية البيئية وغيرها وبلغ عدد المستفيدين 1526 شخص.

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