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» الجراح والمرعبي غادرا الجلسة و4 وزراء اقنعوهما بالعودة
الجراح والمرعبي غادرا الجلسة و4 وزراء اقنعوهما بالعودة
on August 17, 2017
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افيد عن مغادرة الوزيرين جمال الجراح ومعين المرعبي جلسة مجلس الوزراء. بعدها، لحق بهما الوزراء نهاد المشنوق، علي حسن خليل ويوسف فنيانوس وجان اوغاسابيان لاقناعهم بالعودة الى الجلسة، ونجحوا في ذلك. ولم تعرف اسباب مغادرة الوزيرين.
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