أحمد الحريري: صامدون وصابرون بقوة الحق وقوة ناسنا في كل لبنان on August 17, 2017

جال الأمين العام ل”تيار المستقبل”أحمد الحريري في البقاع الأوسط يرافقه مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل الميس ومنسق عام المنطقة بسام شكر متفقدا العشائر العربية اللبنانية في الفاعور والحريرية، على وقع استقبالات شعبية حاشدة أقامها لها أبناء العشائر في طريقه إلى بلدة كفر زبد حيث لبى دعوة رئيس بلديتها عمر الخطيب إلى غداء تكريمي تلاه زيارة كنيسة القديس جاورجيوس في البلدة وافتتاح مكتب للتيار.

وكان الخطيب قد أقام مأدبة الغداء في دارته في كفر زبد في حضور النائب عاصم عراجي، المفتي الميس، مفتي بعلبك الشيخ خالد الصلح، قضاة شرع ورجال دين وأعضاء من الأمانة العامة والمكتبين السياسي والتنفيذي في المستقبل.

وألقى الخطيب كلمة وصف فيها احمد الحريري “بالكريم الذي لا يحتاج للتكريم، وأكثر من يتابع هموم الناس، ويتفاعل مع مجتمعه”، ونوه “بجهود تيار المستقبل الذي عاهد نفسه أن يكون هدفه لبنان أولا، والوحدة الوطنية والعيش المشترك، والاعتدال والعروبة ونبذ العنف والتطرف”، مثنيا على التعاون القائم بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس الحريري.

وإذ طالب المسؤولين بالالتفات إلى كل المناطق المحرومة والإصغاء إلى صوت الحق والضمير، تطرق إلى مطالب بلدة كفر زبد “التي يحتاج شبابها إلى فرص العمل، ويشتكي أهلها من قلة التوظيف في الادارات العامة والجيش والاجهزة الأمنية”، مؤكدا “تحمل المسؤولية تجاهها لتحقيق تقدمها ورفعتها”.

الميس

وتحدث الميس فاستذكر الرئيس الشهيد رفيق الحريري وقال :” قلت له في حياته، ايها الرجل جئت لتمكن العقول في لبنان، ولكن لا ادري هل ستعطى العقول حقوقها في لبنان ام ان الذين سلبوا العقل سيقضي عليه؟ فقضوا على العقل والعزيمة والبناء، وكافأوا الذي بنى بالتفجير والذي هدم بالتكبير”.

الحريري

بدوره اشاد الحريري “بوقوف بلدة كفر زبد خلف خط الرئيس الشهيد رفيق الحريري”، وشكر رئيس البلدية على دعوته الكريمة وحفاوة الاستقبال. وقال:”نعيش اليوم في زمن حماية لبنان، وكما يعلم الجميع، فإن حماية لبنان كانت دائما هم رفيق الحريري الأول والأخير، كما هي اليوم، هم الرئيس سعد الحريري الأول والأخير”، مشيرا إلى “أننا نحمل هم لبنان، فيما غيرنا يحمل سلاحه ضد لبنان، ويمنن اللبنانيين أن سلاحه غير الشرعي يحميهم، في الوقت الذي يرى اللبنانيون أن هذا السلاح يورط البلد في أزمات كثيرة”.

وشدد على “أن حماية لبنان من أي خطر يتسبب به حزب الله أو غيره، هو حماية لكرامة كل اللبنانيين، وإنجاز لمسيرة رفيق الحريري وامتداد لإرثه، أما ترك لبنان أسيرا لأي خطر، فهو انكسار، وتخل على اللبنانيين، لأن وقوع البلد في حال وقع سيكون على رؤوس الجميع، وليس فقط على رأس الحزب”، متسائلا :”إذا لم يقم الرئيس سعد الحريري بحماية لبنان، فمن يحميه؟ حزب الله، أو كل الذين لا عمل لديهم إلا المزايدة علينا؟”.

وأكد “أن تيار المستقبل لن يتخلى عن مسؤولياته الوطنية تجاه البلد والناس، لأنه بذلك يكون قد تخلى عن رفيق الحريري، ويكون قد اغتاله مرة ثانية، وإذا كان البعض قد تخلى عنا وعن رفيق الحريري، من أجل زعامة من هنا، أو كرسي من هناك، فالله يسهله، نحن لدينا زعيم واحد، كلنا معه وخلفه، هو الرئيس سعد الحريري”.

وشدد على “أننا دفعنا أغلى الدماء من أجل تحرير البلد وحمايته، دفعنا دماء رفيق الحريري التي لا شيء في الدنيا يعوضها لنا، لا سلطة، ولا رئاسة حكومة، ولا مكاسب، ولا مال. فقط شيء وحيد يعوضنا، وهو وقوف الناس معنا منذ العام 2005، لأننا لولا الناس ما كنا نستطيع الاستمرار في إبقاء راية رفيق الحريري مرفوعة غصبا عن كل الذين حاولوا تنكيسها، بالاغتيالات وفتنة السلاح والتعطيل”، مؤكدا أن “راية رفيق الحريري ستبقى مرفوعة في البقاع وكل لبنان، ورأس سعد الحريري سيبقى مرفوعا في البقاع وكل لبنان”.

وأوضح أنه “مهما كان الثمن، سنستمر في القراءة في كتاب رفيق الحريري، وسنواصل مسار حماية البلد بتجربته الوطنية، وبإرثه العربي والدولي، ومن يريد أن يزايد، فليزايد براحته، في النهاية لن يصح إلا الصحيح، ومهما كان للباطل جولات، فجولة الحق قاضية، ونحن أصحاب قضية محقة، صامدون وصابرون، بقوة الحق، وقوة ناسنا في كل لبنان”.

وتابع:”سنبقى نقول كلمة الحق، وسنبقى نقولها على رأس السطح، وكل من سيدق بابنا سيسمع جوابنا، لأننا لن نساير أحدا على حساب البلد والناس. وحق البلد علينا أن ننجز تفاهمات وتسويات، وإلا ما كان ليتنفس قليلا، وينتخب رئيسا للجمهورية، ويشكل حكومة، وينجر قانونا للانتخاب، ويقر سلسلة الرتب والرواتب، وفي صدد إقرار الموازنة، وما كان ليكون لنا حكومة بقيادة الرئيس الحريري، عقدت اجتماعاتها في السراي مع البلديات من أجل مطالب الناس، وستعقد جلساتها في البقاع، وفي كل المناطق اللبنانية، من أجل إقرار المراسيم التنفيذية للمشاريع التي تحتاجها كل منطقة”.

وحيا “بلدة عرسال التي دافعت عن كرامتنا جميعا، وحمت الجيش اللبناني وحماها بقرار حاسم وحازم من الرئيس سعد الحريري”، مؤكدا أن “عرسال كانت وستبقى شوكة وعقبة في وجه كل مشاريع الفرز المذهبي والكانتونات”.

وختم موجها “تحية كبيرة إلى الجيش اللبناني والقوى الأمنية الذي أثبتوا أن أجندتهم الوطنية أكبر من كل الأجندات الخاصة، وكما قال رفيق الحريري للبعض في حياته “ما حدا أكبر من بلده”، نقول نحن اليوم لهذا البعض:”ما حدا أكبر من جيشه”.

شهابية الفاعور

وكان قد تخلل الغداء التكريمي كلمة للعشائر العربية، طالب فيها كرامي عيتاني ب”متابعة مطلب أبناء العشائر في شهابية الفاعور وإنشاء بلدية خاصة لهم لرفع الحرمان عن منطقتهم”، فرد أحمد الحريري في كلمته معلنا أن “قرار إنشاء البلدية أصبح نافذا، والعمل جار على تكوين ملفاتها، وهذا القرار بإنشاء البلدية ليس منة من أحد، بل هو حق للعشائر العربية اللبنانية في شهابية الفاعور”.

زيارة الكنيسة

ثم توجه الحريري إلى كنيسة القديس جاورجيوس حيث التقى الاب الياس سابا في حضور حشد من أبناء الرعية والبلدة.

والقت نادين الحداد كلمة باسم اهالي البلدة، اثنت فيها على التعاون بين “رئيس الجمهورية والحكومة لما فيه مصلحة للبنان في خضم ما تشهده المنطقة من أزمات”، ونوهت “بنهج الاعتدال الذي يمثله تيار المستقبل، والذي تمثل باختيار صالة الكنيسة للقاء أبناء البلدة والجوار”، متمنية أن “ينسحب هذا النهج على عدالة تحقيق الإنماء المتوازن، والعمل على حل معاناة المزارعين”.

ورد الحريري بكلمة شدد فيها على “معاني العيش الواحد في بلدة كفر زبد، باعتبارها صورة مصغرة عن لبنان، الذي نريد أن يبقى نموذجا للتعايش الإسلامي – المسيحي في هذا الشرق والعالم”.

مكتب المستقبل

بعد ذلك، شارك الحريري في افتتاح مكتب “تيار المستقبل” في كفر زبد، ودعا إلى “أن يكون هذا المكتب بيتا لكل شخص في كفر زبد ومكانا لبحث مصالح الناس وشؤونها وشجونها”.

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