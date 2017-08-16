مقدمات نشرات الاخبار في تلفزيونات لبنان 16/8/2017 on August 16, 2017

مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “لبنان”

فيما تتواصل معركة الجيش ضد الارهاب، برزت جلسة التشريع لقوانين، بينها ما يتعلق بتحويل منطقتي كسروان الفتوح وجبيل الى محافظة.

وبينما اعتصم مطالبون بحقوقهم في سلسلة الرتب والرواتب من العسكريين المتقاعدين والأساتذة المتعاقدين وغيرهم، بدا المجلس أمام معادلة كل قانون للتعديل يلزمه قانون، كما أشار الى ذلك رئيس لجنة المال النيابية.

وفي وقت تكثفت جداول الأعمال، أعلن الرئيس بري أن المجلس سيعقد جلسة للقوانين أو لمسائلة الحكومة كل أسبوع.

وفي حين تبعت الجلسة النهارية جلسة مسائية طار نصابها، ينعقد مجلس الوزراء في القصر الجمهوري غدا، وقد وصفت اوساط سياسية الجلسة بالمهمة.

وغدا أيضا، يتوجه الى بوركينا فاسو وفد رسمي لإحضار جثامين ضحايا الإعتداء الارهابي آخر الأسبوع.

ومن المقرر أن يحضر الوفد جثامين اللبنانيين الثلاثة.

سياسيا، بدأ الوزيران غازي زعيتر وحسين الحاج حسن، زيارة لدمشق، وأدليا بتصاريح فيها تأكيد على الإتفاقات اللبنانية السورية.

وزامن ذلك تأكيد الرئيس الحريري أن الوزير الذي يزور سوريا تكون زيارته شخصية.

وعلى جبهة رأس بعلبك القاع، يواصل الجيش تنفيذ خطة معركته ضد داعش.

اذا، واصلت وحدات الجيش تقدمها في جرود رأس بعلبك والقاع محققة مزيدا من قضم مواقع استراتيجية من دون الاعلان رسميا حتى الان عن بدء ساعة الصفر لمعركة تحرير الجرود.

ومنذ ساعات الفجر الاولى، قامت وحدات الجيش بالتقدم لاسترجاع نقاط استراتيجية، وتضييق الخناق على مجموعات “داعش” الارهابية.

للاطلاع على التفاصيل ننتقل مباشرة الى رأس بعلبك مع طوني منصور.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “ان بي ان”

مسارات ثلاثة سلكت اليوم طريقها باتجاهات مختلفة، تشريعية وامنية وثالثة عبورية لكن نحو سوريا، ورغم اهمية الجلسة التشريعية وما اقرته من قوانين ابرزها تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وانشاء محافظة جديدة تضم قضائي كسروان وجبيل، تبقى خطوة مغواري الحكومة الوزيرين غازي زعيتر وحسين الحاج حسن الذين شقا الطريق الى دمشق، مفتتحين على ما يبدو عهدا جديدا من العلاقات الرسمية بين لبنان وسوريا الحدث الاكثر جدلا.

واذا كان ظاهر الزيارة تلبية دعوة رسمية من وزير الاقتصاد هناك للمشاركة في معرض دمشق الدولي فإن دلالتها تؤشر الى ابعد من ذلك، فيما يمثل الوزيران من انتماء سياسي وخط استارتجي اوصل بالبلاد الى عهد قادر على ترميم ما شاب العلاقة جراء النأي بالنفس الاشبه بلبعبة الغميضة منها الى العلاقة التي تربط بلدين بينهما اتفاقيات تتجاوز الـ 27 بين سياسة وامن واقتصاد وانماء وتربية وسواها، اتفاقيات كتلك مضاف اليها مقاومة بخيرة رجالها تشارك في حماية سوريا وبالتالي لبنان يفترض ان لا تشكل الزيارات بينهما عقدا من الذنوب لأي كان، فكيف اذا كان الخطر متواصلا في دق ابواب حهود الشرق حيث الحاجة لاقتلاع الارهاب تستلزم جهودا عسكرية مشتركة، وحيث تبقى الحاجة ازاء مخيمات النزوح وقنابله الموقوتة اقتصاديا واجتماعيا تنسيقا جادا لتفادي اي انفجار، عديدة هي الاسباب التي تدفع باتجاه عودة علاقة الروح والجسد، فبوابة لبنان الى الشرق التي تآكلها الصدأ تعطي لبنان في مصلحته اكثر ما تعطي سوريا، فبأي مكيال يكيل الرافضون؟ الوزيرين زعيتر والحاج حسن استقبلا في جديدة يابوس استقبالا رسميا، ولقيا حفاوة بالغة لا تقل عن تلك التي رافقت زيارة الرئيس سعد الحريري الى هناك في كانون الاول من العام 2009.

السلطات السورية عبر القنوات المفتوحة لم تتوان يوما عن بعث رسائل الود والاستعداد للمساعدة في حل اي مسألة ذات اطراف مشتركة خصوصا قضية النزوح، وكان لسان حالها ولا يزال يردد دائما ما تكرر اليوم على مسامع الوزراء اللبنانيين من نظرائهم السوريين، ” جارتنا احلى جارة، نورت كل الحارة، وناطر منك اشارة”.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”

سباق محموم وسط بيروت. نواب توافدوا الى ساحة النجمة على نية سلسلة، وفي محيطها سلاسل بشرية من مدنيين وعسكريين – متفرغين ومتعاقدين – متقاعدين ومتطوعين – كل رفع بيرق مظلوميته في مشهد عكس غياب التواصل بين الامة وممثليها.

سلسلة الرتب والرواتب غابت عن جدول أعمال الجلسة بانتظار امضاء الرئيس ميشال عون، لتحضر في الساحات المحيطة هتافات ضدها، او ضد بعض بنودها.

وفي الجلسة ايضا دعوة لعدم المكابرة فيما يتعلق بالزيارات الوزارية الى دمشق، وليكن التواصل علانية بدلا من الذهاب خفاء كما يفعل الاميريكون وغيرهم يقول بعض النواب.

وفعلا كانت الزيارة علانية من الوفد الوزاري اللبناني. حسين الحاج حسن وغازي زعتير وصلا دمشق في مهمة وطنية وخدمة لاقتصاد لبنان. فكيف يمكن التفاهم حول أكثر من ست وعشرين اتفاقية بين البلدين من دون لقاءات ؟

وزير الصناعة أكد أن الوفد سيعقد اجتماعات تساهم في تعزيز العلاقات الثنائية ولما فيه مصلحة بيروت ودمشق. ولن يفوت الوفد تقديم التهاني للقيادة السورية بنصرها على الارهاب، على أمل أن يحتفل لبنان بنصر نهائي في الجرود على هذا الارهاب.

وفي مقدمات هذا النصر المحتوم كما وعد الامين العام لحزب الله قبل ايام، يواصل الجيش اللبناني ومنذ ساعات الفجر الاولى استهداف نقاط لداعش، واحكام التمركز في اخرى حاكمة، مع تضييق الخناق على مجموعاته الارهابية في جرود رأس بعلبك. عمليات متدحرجة ينفذها الجيش على جبهات القتال، بانتظار اعلان قيادته عن الانطلاق الفعلي لمعركة استكمال تطهير الحدود من الارهاب.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “او تي في”

سلسلتان في عهد وعهدة …

سلسلة الرتب والرواتب … وملحقاتها من إصلاحات وضرائب … باتت في يد عهد يحرص ويدرس … ويحفز وينفذ … وهي تحولت بعد لقاء بعبدا الاقتصادي الاجتماعي في 14 حزيران، إلى واقع يتجه نحو القوننة … بشكل يؤمن مطالب الناس المحقة، كما يحترم قدرة البلد وإمكانات الدولة … المهم أن المشكلة حلت … ولم تعد غير تفاصيل تقنية . فإما انتظار نفاذ السلسة، حتى يتم إدخل التعديلات على ثغرتها وشوائبها … أو التزامن بين الاثنين، عبر وضع اقتراحات قوانين، تتبنى صيغة كهذه: خلافا لأي نص قانوني آخر … وفي كل الأحوال، الكلمة الفصل تظل لرئيس الجمهورية، الذي ينتظر آخر أسبوع من مهلته الدستورية، لقيامه بخطوة تجسد المصلحة الوطنية العليا.

أما سلسلة الجرود والحدود، فباتت في عهدة جيش يحمي ويصون، يدفع ويردع … وهو اليوم، أعطى بشائر المعركة … ونموذجا مصغرا عما ينتظر الإرهابيين … ففي سلسلة عمليات عسكرية خاطفة، تمكن الجيش اللبناني من السيطرة على عدد من التلال التي كان يشغلها الإرهابيون، وكانوا يتعاملون منها بالنار مع مراكز الجيش، إلى جنوب مواقع انتشارهم وشرقها… كما التحمت وحدات من الجيش في قتال قريب مع مجموعات إرهابية … فأوقعت منها أكثر من عشرة قتلى … لا تزال جثثهم في أرض المعركة … كما ضبطت متفجرات ومواد غير تقليدية تستخدم في الأعمال الإرهابية … وبات الجيش يسيطر على شريط إضافي في عمق انتشار الإرهابيين، بعرض نحو عشرة كيلومترات، وعمق نحو خمسة …

باختصار، إنها السيادة على التراب، حبة حبة … والكرامة على الحدود، حدا حدا … أما تفاصيلها ففي نشرة الأخبار المسائية.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المستقبل”

حتى اللحظة لم تحدد ساعة الصفر لمعركة جرود راس بعلبك والقاع، التي سيشنها الجيش لطرد ارهابيي داعش من الاراضي اللبنانية، غير ان كل المؤشرات والاستعدادات والقصف المدفعي والغارات الجوية، توحي بان هذا الموعد بات قريبا جدا.

فوحدات الجيش تقدمت وتتقدم، لاسترجاع نقاط استراتيجية، وتضييق الخناق على مجموعات داعش.

برلمانيا جلسة تشريعية لمجلس النواب برئاسة الرئيس نبيه بري الذي اكد ان المجلس سيتحول الى ورشة تشريعية دائمة في جلسات اسبوعية

وفي ابرز ما اقرته الجلسة التشريعية إنشاء محافظة جديدة في جبل لبنان هي محافظة كسروان – جبيل وإلغاء المادة 522 من قانون العقوبات التي تنص على وقف الملاحقة القانونية بحق المغتصب في حال تم تزويجه من الضحية.

الجلسة التشريعية لم تغيب الاهتمام بالتوقيع المرتقب لرئيس الجمهورية ميشال عون على قانوني سلسلة الرتب والرواتب واحكامها الضريبية. فيما شهد المجلس قبل الجلسة التشريعية اجتماعا ضم كلا من الرئيس نبيه بري والنائبين ابراهيم كنعان وجورج عدوان، تم خلاله البحث في مشاريع القوانين المعجلة المكررة التي سيجري ارسالها الى المجلس، وليتم في ضوئها إدخال التعديلات على السلسلة.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “ال بي سي”

على مسافة أقل من اسبوع لانتهاء المهلة القانونية لتوقيع او عدم توقيع رئيس الجمهورية على قانونيْ السلسلة الإيرادات، في 24 آب الحالي، يبدو ان هذه المهلة أصبحت وراءنا حيث ان كل المؤشرات تدل على ان الرئيس عون سيوقع القانونين على ان تنجز تعديلات عليهما في اقتراحات قوانين معجلة مكررة توضع على جدول أعمال الجلسة النيابية العامة الاسبوع المقبل والتي وعد الرئيس نبيه بري بتحديد موعد لها، من ضمن “صحوة تشريعية” بمعدل جلسة في الاسبوع…

وإذا كانت السلسلة والإيرادات وراءنا فإن اقتراحات القوانين المعجلة المكررة تشكل تحديا أمام مجلس النواب لجهة التخفيف من عبء الإنفاق الجديد… وإذا كان رئيس الجمهورية سيقوم بما عليه لجهة التوقيع على القانونين، فإن المطلوب من مجلس النواب ان يلاقي رئيس الجمهورية في منتتصف الطريق لجهة الاستعجال في اقتراحات قوانين من شأنها ان تخفف من الأعباء على الخزينة.

بعيدا من هذا الملف، وفي اول تصدع حكومي لحكومة الرئيس سعد الحريري، وصل إلى دمشق وزيرا حزب الله وأمل حسين الحاج حسن وغازي زعيتر، للمشاركة في معرض دمشق الدولي ، وسينضم إليهما غدا وزير المردة يوسف فنيانوس، اللافت أن التكريم السوري للوزيرين جاء مميزا حيث أقيم لهما استقبال حاشد في جديدة يابوس وتولى التلفزيون السوري نقل الوصول مباشرة…

يحدث كل ذلك في وقت يتعبر رئيس الحكومة سعد الحريري ان الوزيرين زعيتر والحاج حسن يزوران دمشق بصفتهما الشخصية فيما هما يعلنان انهما يزوران دمشق بصفتهما الرسمية…

الحدث الوزاري اللبناني في دمشق يشكل اول انتكاسة لحكومة الرئيس سعد الحريري، ثلاثة وزراء في دمشق، علنا ورسميا، فيما وزراء آخرون يعلنون جهارا ان لا اتصالات مع نظام مجرم لبحث عودة النازحين، كما يصرح وزير الدولة لشؤون النازحين معين المرعبي…

المشهد معيب: ثلاثة وزراء يلبون دعوة النظام السوري… وزير يصف النظام السوري بالمجرم… وزراء يميلون إلى التوصيف الاول… وزراء آخرون يميلون إلى التوصيف الثاني… وكل ذلك تحت سقف حكومة سمت نفسها “حكومة استعادة الثقة” والأجدر تغيير اسمها ليصبح “حكومة استعادة وزرائها”.

في ظل هذا الجو المكفهر، بصيص أمل في تشريع يتعلق بالمرأة… الإغتصاب جريمة، وزواج المغتصب بالضحية لا ينفي الجرم عن الإغتصاب…

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “ام تي في”

السلسلة لم تدخل المجلس النيابي، لكنها طوقت محيطه بسلسلة من صيحات الاحتجاج وقاعاته الداخلية باجتماعات تنسيقية بين القوى الاساسية توافقت خلالها على تسهيل ولادتها وفق الاتي، يوقع الرئيس عون قانونها، فينشر في الجريدة الرسمية، تلي ذلك مجموعة مشاريع قوانين معجلة، تتضمن التعديلات المطلوبة، وذلك لتخفيف الاعباء عن المواطنين ولتأمين الموارد عبر اقفال ابواب الاهدار، توازيا، اسقط الجزء الذي كان يكافئ المغتصب بتزويجه الضحية في المادة 522 وبقي اجزاء.

في الاثناء اعيد ضبط الخلاف حول زيارة عدد من وزراء الثامن من اذار الى سوريا، قسم لا يعتبرها رسمية، والقسم الاخر يعتبرها رسمية، تماما كقاعدة النأي بالنفس عن الازمة السورية، واختطاف حزب الله قرار السلم والحرب واحتفاظه دون غيره بالسلاح، والحجة المسوقة عدم تطيير الحكومة واستدراج البلاد الى الفوضى، وسط الانقسامات يدير الجيش ظهره للموزاييك المخزي، ويسعى وراء داعش في الجرود لانتزاع جزء عزيز محتل من لبنان، يسلمه لاحقا لمقاطعجية الداخل.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد

متجاوزا القنابل الصوتية في الداخل تدوي خطى الجيش العسكرية على رؤوس الإرهاب إيذانا بمعركة لا تراجع فيها فالمجوقل بدأ عملية عسكرية سيطر فيها على مرتفعات إستراتيجية تلاها هجوم مؤلل لفوج التدخل الأول لكن كل ذلك مجرد تمهيد لحسم سوف يعلن قريبا. واستنادا الى معلومات الجديد فإن معركة الجرود ضد داعش ستنطلق فعليا آخر الاسبوع ومعها يصبح باب التفاوض مغلقا وتضيف مصادر الجديد إن التفاوض من أساسه لم يكن واسع الأفق ولم يحملْ معه سوى طرح واحد هو صعود الباصات من دون شروط لكن تحقيق هذا الأمر كان يتطلب العبور إلى طرق غير معبدة نحو الرقة أو دير الزور أو إدلب فيما تركيا أصبحت في وضع زاهد متعفف عن استقبال الإرهاب عليه فإن كل الدروب ستؤدي إلى حرب لا مفر منها . الجيش في الصفوف الأمامية وحزب الله مع الجيش السوري من الجهات السورية لكن عقبة وحيدة تعترض النصر فكيف للجيشين اللبناني والسوري والحزب أن يقنعوا أبناء الجميل بأنها معركة على المصير والوجود واذا كان تصريح نديم الجميل قد استخف بقدرة الجيش واقتصرت أضرار كلامه على السخريات فإن موقف رئيس حزب الكتائب سامي الجميل في مجلس النواب اليوم جاء بغلاف سيادي وبمضمون تشكيكي فسأل عن التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري وحزب الله في معارك الجرود لكن ” الحرب بالناضور هينة ” ولو أرادت الجيوش أن تتفرغ للردود وبيانات التوضيح لما كانت معارك الحسم ولأصبحت داعش والنصرة تتخذان من الصيفي مكتبا سياسيا والجواب الاكثر انسجاما مع تساولات سامي الجميل أمام مجلس النواب هو أن حزب الله حمى لبنان وأنقذ القرى المسيحية من هجوم الأوغاد وأنه اليوم مع الجيشين اللبناني والسوري يستكملان المهمة ولو لم تكن هذه الحرب لكان اللبنانيون والمسيحيون تحديدا على صورة الإيزيديين في العراق والراهبات في معلولا وكنائس الأقباط في مصر واذا لم يكن هذا الجواب شافيا فعلينا اللجوء الى الطريق الأقصر لنوجه عناية الشيخ سامي الى أنه لم يكن في حاجة ملحة الى إجراء سباق سياسي مع الدكتور سمير جعجع الذي فتح جردا من المواقف في معراب وللشيخ والحكيم جواب واحد : الارهاب لم يعد يحتمل المزايدات حساباتكم الانتخابية أبعدوها عن مصير المسيحيين ووجودهم حارس بوابة الشرق.

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