محفوض لقاسم: ثلاثيتكم غير قابلة للحياة لتناقضها مع الدستور والمؤسسات on August 16, 2017

قال رئيس “حركة التغيير المحامي” ايلي محفوض في معرض تعليقه على كلام نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم :”‏مهما ابتدعتم من معارك ونسجتم بطولات وهمية أحيلكم الى حركة التاريخ فإقرأوا جيدا وعوا الحقيقة وهي أن لا سلطة معترف بها الا سلطة الشرعية اللبنانية”.

اضاف :”يا شيخ نعيم قاسم لا يوجد مقاومة في التاريخ اختزلت الدولة والا لما قامت دول عريقة عرفت أيضا مقاومات ، وتخيل معي مثلا لو ان المقاومة الفرنسية أطبقت على الجمهورية في فرنسا وابتدعت ثلاثية ما ، ماذا كان سيحل بفرنسا ؟ “.

وتابع :” يا شيخ نعيم ادعوك بموضوعية ان تفصح عن حقيقة وفحوى مشروع حزب الله في لبنان فهل تخليتم عن حلم إقامة جمهورية إسلامية تيمنا بولاية الفقيه؟ طبعا لا وهذا ما أنتم ساعون اليه” .

وختم محفوض:” ويا شيخ نعيم اطمئن بأن ثلاثية حزب الله غير قابلة للعيش فهي تناقض الدستور اللبناني ونختزل مؤسسات الدولة وبكفي انها مرفوضة من اكثرية اللبنانيين واذا وجدتم بعض ممن يسايركم اليوم فهذا ليس التموذج الحقيقي لرأي وارادة اللبنانيين بل هو عينة عن نماذج تسعى للسلطة فوجدت فيكم مصدر يؤمن لها ما تسعى اليه”

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