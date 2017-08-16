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» مجلس النواب اقر الغاء المادة 522 من قانون العقوبات
مجلس النواب اقر الغاء المادة 522 من قانون العقوبات
on August 16, 2017
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افيد ان مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية. ويقضي الاقتراح بأن لا يعفى المغتصب من العقوبة حتى في حال زواجه من العقوبة.
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