ورد الآن
الرئيسية » لبنان » مجلس النواب اقر الغاء المادة 522 من قانون العقوبات

مجلس النواب اقر الغاء المادة 522 من قانون العقوبات

on August 16, 2017

افيد ان مجلس النواب أقر اقتراح القانون الرامي الى الغاء المادة 522 من قانون العقوبات اللبناني التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية. ويقضي الاقتراح بأن لا يعفى المغتصب من العقوبة حتى في حال زواجه من العقوبة.

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com