كنعان:السلسلة ستأخذ مسارها الصحيح وضبط الانفاق يجب ان يطال الهدر on August 16, 2017

اعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان ان مجلس النواب سيعقد جلسات أسبوعية، واقتراحات القوانين المرتبطة بالسلسلة حصل التوافق عليها وستسلك مسارها القانوني بعد نشر القانون في الجريدة الرسمية، مشيرا الى ان “التعديلات بالسلسلة تشمل الشهداء والجرحى والمعوقين وعدم اخضاعهم للتقسيط والتجزئة والقانون سينشر قريبا بالجريدة الرسمية، ومن الاقتراحات الغاء الازدواجية الضريبية في ما يتعلق بالمهن الحرة والغاء الرسوم على المشروبات الروحية

تابع كنعان: “اعدينا اقتراح قانون يحافظ على صندوق تقاعد القضاة، ولا يجوز ان تتأخر اموال مستحقة لاناس يستحقونها ويجب عدم شمول الصالح والطالح، خزينة الدولة تتكبد 400 مليار لجمعيات لا تتوخى الربح”.

وشكر كنعان رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري على ابقاء بند المتقاعدين في الادارة قائما لاعادة طرحه خلال شهر.

وعن تمويل السلسلة والتعديلات قال كنعان: ستأخذ مسارها الصحيح في الأيام المقبلة وضبط الانفاق يجب ان يطال الهدر والابنية المؤجرة لا حقوق من يتفانى في خدمة دولته”.

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