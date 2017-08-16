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» عون لنقابة المصورين الصحافيين: أنتم شهود تؤرخون اللحظة وتخلدونها
عون لنقابة المصورين الصحافيين: أنتم شهود تؤرخون اللحظة وتخلدونها
on August 16, 2017
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استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري. كذلك التقى الدكتورة فاديا كيوان
واستقبل الرئيس عون نقابة المصورين الصحافيين وتوجه اليهم بالقول: “أنتم شهود تؤرخون اللحظة وتخلدونها ومسؤوليتكم كبيرة”.
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