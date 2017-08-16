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عون لنقابة المصورين الصحافيين: أنتم شهود تؤرخون اللحظة وتخلدونها

on August 16, 2017

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وزير الاقتصاد والتجارة رائد خوري. كذلك التقى الدكتورة فاديا كيوان

واستقبل الرئيس عون نقابة المصورين الصحافيين وتوجه اليهم بالقول: “أنتم شهود تؤرخون اللحظة وتخلدونها ومسؤوليتكم كبيرة”.

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