سامي الجميل طلب توضيحات عن التنسيق بين الجيشين اللبناني والسوري وحزب الله on August 16, 2017

وجه رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل سلسلة اسئلة عن تعامل الحكومة مع مجموعة ملفات سيادية. وبعد طلب الكلام في في مستهل الجلسة التشريعية، طلب توضيحات عن التنسيق بين الجيش اللبناني والجيش السوري و”حزب الله” في المعارك التي دارت في جرود عرسال وتدور في جرود القاع، مشيرا الى ان “رئيس الحكومة كان أكد أن لا تنسيق في الموضوع، في حين ان وزير الداخلية نهاد المشنوق عاد وأكد وجود تنسيق”، وطلب توضيحا موحدا.

ثم سأل عن نوعية العلاقة مع سوريا وما إذا كان الوزراء سيتوجهون إلى دمشق بصفتهم الشخصية أو ممثلين للدولة اللبنانية.

ثم طلب الجميل إيضاحا لموقف الحكومة من القرار القضائي الصادر عن المحكمة العسكرية اللبنانية بحق علي المملوك والتهم الموجهة اليه بالاستناد الى مواد تنص عقوبتها على المؤبد والإعدام، لافتا إلى “التناقض في المواقف”، وسائلا: “هل إذا التقى الوزراء بالمملوك سيبادرونه بالتحية ام سيمتنعون عن ذلك؟”

وفي موضوع عرسال، سأل عما يحدث في الجرود “وغياب الحكومة عما يحصل لا سيما وزير الدفاع، وكأن الحكومة مستقيلة مما يحدث، ولم يصدر عنها اي بيان يشرح ما يجري، وكل ما ينشر صادر عن الاعلام الحربي لحزب الله. ولم يصدر اي رد من الحكومة على اسئلة رئيس الكتائب”.

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