درويش استقبل قائد منطقة البقاع في الجيش اللبناني مهنئاً بعيد انتقال السيدة العذراء on August 16, 2017

استقبل رئيس أساقفة الفرزل وزحلة والبقاع للروم الملكيين الكاثوليك المطران عصام يوحنا درويش قائد منطقة البقاع في الجيش اللبناني العميد الركن وليد سمرجي الذي قدم له التهنئة بعيد انتقال السيدة العذراء والذكرى السادسة لتوليته على الأبرشية، بحضور النائب الأسقفي العام ألأرشمندريت نقولا حكيم.



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وكانت مناسبة لعرض الأوضاع العامة في لبنان وفي البقاع بشكل خاص، لا سيما دور الجيش اللبناني في تحرير الأرض من بؤر التكفير والإرهاب في جرود رأس بعلبك والقاع، ودعا درويش اللبنانيين الى الوقوف خلف المؤسسة العسكرية في هذه المرحلة الحاسمة من تاريخ الوطن، سائلاً العذراء مريم، سيدة النجاة ان تحمي قيادة وعناصر الجيش وكل القوى الأمنية في لبنان.