حرب عبر تويتر: صلاحية تعيين قاض رئيسا لمحكمة ليست منوطة بمجلس الوزراء بل بمجلس القضاء on August 16, 2017

غرد النائب بطرس حرب عبر “تويتر” قائلا: “إن ‏اقالة القاضي شكري صادر دون بيان الاسباب، يظهر ان الحكومة لا تحترم استقلالية القضاء بل تؤدب القضاة وهيئات الرقابة”، معتبرا ان “صلاحية تعيين قاض رئيسا لمحكمة ليست منوطة بمجلس الوزراء، بل بمجلس القضاء الأعلى”.

ولفت الى “ان ‏عدم دعوة الهيئات الناخبة من قبل الحكومة لاجراء الانتخابات الفرعية تطبيقا للمدة 41 من الدستور، مخالفة دستورية واضحة”.

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