حبيب: جلسة اليوم تبشر بتحريك ملفات اقتصادية وحيوية on August 16, 2017

حذر النائب خضر حبيب في حديث لاذاعة “صوت لبنان 93,3” القوى السياسية من “إحداث أي توتر سياسي ممكن ان ينعكس سلبا على الداخل اللبناني لا سيما على الاستقرار الأمني”، داعيا الى “الالتفاف حول الجيش اللبناني في معركته ضد الارهاب”.

وقال: “أي خلل سياسي ممكن أن يشكل ثغرة يستفيد منها الارهابيون على أبواب معركة الجيش ضد داعش في البقاع”.

واعتبر ان “بعد تحقيق الاستقرار السياسي مع تشكيل الحكومة وانتخاب رئيس الجمهورية بدأ حوار مباشر بين كل الأفرقاء السياسيين لطرح كل الأمور، لذا لم يعد هناك من مجال لأي خلل في التركيبة السياسية”.

وعن جلسة مجلس النواب اليوم، أكد أنها “تكتسب بعدا ايجابيا وتبشر بتحريك كل الملفات الاقتصادية والحيوية، وهي تأتي استكمالا لبحث المشاريع والاقتراحات التي لم تقر في الجلسة السابقة وعددها ثمان وعشرون من بينها ست مشاريع قوانين مقدمة من الحكومة”.

وردا على سؤال حول امكانية تعديل قانوني سلسلة الرواتب والضرائب من خلال مشاريع واقتراحات قوانين، أوضح حبيب أن “ذلك ممكن وقد تمت الموافقة على بعض منها في لقاءات بين وزير المال علي حسن خليل ورئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان”.

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