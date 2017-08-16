الموسوي: لنحفظ أمانة الشهداء لأنهم حماة الوجود والكرامة on August 16, 2017

حيا مسؤول العلاقات الدولية في “حزب الله” عمار الموسوي “القيادة الوطنية والجيش الباسل وقيادة المقاومة بالإنتصارات التي تحققت في الآونة الأخيرة”، وقال في كلمة القاها في الإحتفال التأبيني الذي أقامه الحزب لعلي محمد حيدر في بلدة عنقون الجنوبية في حضور النائب ميشال موسى وفاعليات سياسية تربوية ثقافية إجتماعية وعلماء دين :”على اللبنانيين بمختلف إنتماءاتهم ومشاربهم، التمسك بالحفاظ على الوطن والأرض والوجود والكرامة، رغم الإختلاف في السياسة في الداخل وفي البرامج الإقتصادية والإجتماعية”.

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