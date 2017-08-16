الزين : حقوق الناس من خلال السلسلة حلقة من مشروع مقاومة الحرمان on August 16, 2017

نظمت المنطقة الثالثة في اقليم بيروت في حركة “امل” حفل تدشين نصب شهداء الرويس، بحضور رئيس بلدية برج البراجنة الدكتور عاطف منصور، وحشد من فعاليات المنطقة وقيادة المنطقة.

واعتبر عضو قيادة اقليم بيروت زياد الزين “أن شهداء الرويس سطروا الملاحم البطولية في خلدة وصدروا أجسادهم الطاهرة تجاه قبلة الجنوب ودافعوا حتى الاستشهاد لكسر حواجز التماس بين الضاحية وأخواتها ورفضوا مشروع التقسيم، كما أسقطوا مشروع التوطين ليؤكدوا أن لا وطنا بديلا عن فلسطين الأم والقضية”.

أضاف :” يأتي هذا النشاط الراقي لنؤكد أن منطقتنا هي ضاحية الحضارة وهي تحت سلطة القانون والدولة ومؤسساتها رافضة لأي حالة شاذة”.

وتابع:” نحن في شهر الامام السيد موسى الصدر يثلج قلبنا أن كل الايام باتت شهورا لاحياء قضية الامام التي بعد 39 عاما ما زالت تكبر وتنضج كما قضية الامام الحسين التي ما زالت نابضة بالتجدد”. موضحا “أن الامام الصدر القامة والهامة والعملاق أسس مشروع المقاومة وثقافتها ومجتمعها وهو اول من أعلن عن ثورتها وكل ما نراه اليوم من انجازات في كل المواقع هو من ارث ثورته”.

وختم الزين “اننا في الشأن الاجتماعي نؤكد أيضا أنه جزء من مشروعنا المقاوم للحرمان لذلك أكدنا على أهمية سلسلة الرتب والرواتب لانصاف الناس واعطائهم حقوقهم الطبيعية ولمكافأتهم على كل ما قدموه من أجل الحفاظ على وحدة لبنان وامنه واستقراره وعيشه المشترك”.

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