URBAN DECAY تفتتح أوّل متجر لها في ABC فردان! on August 15, 2017



بيروت، 3 آب 2017: اقدمت ماركة الماكياج الأمريكية Urban Decay، المشهورة بألوانها الطبيعية وتدرجاتها الجريئة، بافتتاح أول متجر مستقل لها في لبنان وذلك في ABC فردان! يضمّ المتجر أكثر من 700 مستحضر مختلف ضمن مساحة 26 متر مربع مخصّصة لإبراز جمال المرأة وتعزيز تألقها. إنها بالفعل الوجهة التي تحلم بها عاشقات المكياج اللبنانيات!

اجتمعت الأربعاء 2 آب أكثر من 50 إعلامية وشخصية مؤثرة على شبكات التواصل الإجنماعي للاحتفال بافتتاح المتجر، فقمن بالتقاط الصور أمام “wall-of-chains” بعد الحصول على الاستشارات الجمالية المجانية في الأقسام المخصصة للعناية بالجمال والماكياج. ولإضفاء المزيد من التألّق والسحر إلى هذا الحدث، نظّمت ماركة الماكياج الأمريكية Urban Decay الكثير من الأنشطة منها الرسم المؤقت على الجسد، بالإضافة الى الهدايا المميّزة التي وزعت الى أول 100 سيدة انضمت إلى صف المعجبات اللواتي أتين لزيارة المتجر الجديد. وفي هذا اليوم اكتست شفاه جميع المدعوات والزائرات باللون الأرجواني والترتر اللماع بفضل تأثيرات Vice Special Effects. فهذا المستحضر الجديد يعزز جمال أحمر الشفاه ويحول مظهره على الفور، سواء كان غير لامع، أو كريمي، أو معدنيّ، فيمنح الشفتين اطلالة فريدة من نوعها.

هل تحلمين بشفتين مرسومتين كلوحة فنية لإطلالة تستحق النشر على إنستاغرام؟! إذًا نحن في انتظارك في ABC أشرفية، أو ضبية، أو فردان، لتكتشفي معUrban Decay الجانب الذي يهوى الأساليب الفنيّة في شخصيّتك! #UDLebanon

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