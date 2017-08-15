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عيد: زحلة جزء لا يتجزأ من المقاومة اللبنانية الحقة
on August 15, 2017
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عيد عبر تويتر: زحلة جزء لا يتجزأ من المقاومة اللبنانية الحقة.
اعتبر رئيس جهاز التنشئة السياسيّة في “القوّات اللبنانيّة” المحامي شربل عيد في تغريدة له عبر “تويتر” ان زحلة هي من تختار خطها السياسي واختارته بالدم فهي جزء لا يتجزأ من المقاومة اللبنانية الحقة ولا تقبل أن تُختٓصر بتقليدٍ سياسي حقودٍ بالٍ.
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