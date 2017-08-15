مقعد الأرثوذكسي يهتز في البقاع ـ راشيا وحزب الله يخسر مقعدين في بعلبك ـ الهرمل: on August 15, 2017

مقعد الأرثوذكسي يهتز في البقاع ـ راشيا: في البقاع الغربي ـ راشيا يهتز مقعد الروم الأرثوذكس تحت أنطوان سعد، النائب منذ 2005 على لائحة الحزب الاشتراكي، إذ إن ترشح نائب رئيس مجلس النواب السابق إيلي الفرزلي، مثلا، سيرجح كفة الأخير لأن التيار الوطني الحر قادر على رفده بالأصوات التفضيلية الكافية للفوز، فيما ستتركز أصوات الاشتراكيين التفضيلية على المرشح وائل أبوفاعور لا على سعد.



التعليقات

..في دائرة بعلبك ـ الهرمل يرجح أن تشهد، للمرة الأولى منذ انخراط حزب الله في الشأن الانتخابي، خسارة الحزب مقعدين من أصل 10. ويفترض تاليا أن يختار حزب الله إنقاذ مرشحين اثنين من أصل 4، هم: الوليد سكرية، كامل الرفاعي، إميل رحمة ومروان فارس.