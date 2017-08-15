درع الروتاري للرئيس الراحل فرنجية on August 15, 2017

زار وفد من أندية الروتاري والاينرويل والروترأكت في قضاء زغرتا – الزاوية قصر الرئيس الراحل سليمان فرنجية في اهدن، حيث أستقبلهم نجله السيد روبير سليمان فرنجية.

ضم الوفد رئيسة نادي روتاري زغرتا – الزاوية رنيه بولس والمحافظ السابق لاندية الروتاري جميل معوض ورئيس جمعية تجار زغرتا الزاوية جود صوطو ورلى فرنجية ورلى عازار وجورج زبليط وأديب الدرجاني وطنوس الدويهي والزميل روبير فرنجية أضافة لرئيس نادي الروترأكت يوسف فنيانوس وأعضاء من النادي.

وأوضحت بولس أنها أرادت أن تبدأ سنتها الروتارية “بتكريم الروتاريين الراحلين الذين ساهموا بنهضة النادي وانطلاقته، والرئيس الراحل سليمان فرنجية كانت له بصمات تأسيسية داعمة في نشر الاندية الروتارية فهو لم يكن عضوا فخريا في نادي زغرتا – الزاوية ومباركا ومساعدا في انطلاقته بل كان أحد مؤسسي نادي روتاري طرابلس وله من نادي قضاء زغرتا كل الوفاء لمسيرته”.

بعد ذلك، سلمت بولس والوفد فرنجية درع النادي الخاصة بالرئيس فرنجية. بدوره شكر فرنجية للنادي مبادرته ولفتة الوفاء تجاه والده الرئيس فرنجية، واستمع من الوفد لما يقوم به من نشاطات انمائية وبيئية وثقافية وسياحية.

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