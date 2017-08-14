ستريدا جعجع خلال إطلاق مهرجانات قنات: أي نجاح هو استمرارية on August 14, 2017

تتواصل مهرجانات السياحة الصيفية في قرى وبلدات قضاء بشري بعد انتهاء مهرجانات الأرز الدولية، حيث انطلقت مهرجانات بلدة قنات السنوية، برعاية نائبي بشري ستريدا جعجع وإيلي كيروز، وبالتعاون بين المجالس البلدية ومراكز “القوات اللبنانية”. وقد استقطبت الاحتفالات أبناء الشمال، فغصت ساحات القرى والطرقات حتى الطرق الرئيسية بالسيارات رغم التدابير التي تتخذها القوى الأمنية وشرطة البلديات.

واستقبل رئيس بلدية قنات الدكتور أنطوان سعادة وأعضاء المجلس البلدي ومختارو البلدة جوزيف إسطفان وسركيس البدوي ومنسق “القوات” في البلدة منصور جعجع والأهالي، النائبة جعجع وقائمقام بشري ربى الشفشق ورئيس إتحاد بلديات قضاء بشري إيلي مخلوف ورؤساء بلديات طورزا وبقرقاشا وبزعون وحدشيت وسكرتيرة المدير العام لوزارة السياحة أديل أبي منصور ورئيس دائرة المهرجانات ربيع شداد، بالورود.

سعادة

استهل المهرجان الذي نظمته “القوات اللبنانية” وبلدية قنات، بالنشيد الوطني، ثم ألقى رئيس البلدية كلمة قال فيها: “أعتبر نفسي محظوظا لوجودي ضمن فريق عمل متجانس يبدأ بنائبي المنطقة السيدة ستريدا جعجع والأستاذ إيلي كيروز اللذين نشكرهما على جهودهما الدائمة والمستمرة لإعلاء شأن لبنان عموما والمنطقة خصوصا وسعيهما المتواصل لإقامة مشاريع إنمائية في القضاء لا تعد ولا تحصى”.

أضاف: “صحيح أن المناسبة سياحية بامتياز وأن الفرح والبهجة تليق بكم وبنا جميعا لكن الأرض أرض مقاومة وشهادة. إنها أرض قداسة تستوجب منا الإنحناء والتقدير والإجلال. يعبق هذا المكان برائحة الشهداء الذين قاتلوا وقاوموا وصمدوا وزرعوا أجسادهم في قنات. مهما فعلنا نبقى عاجزين أمام تضحياتهم التي عززت ثقتنا وإيماننا بالوطن الذي اخترناه وطنا نهائيا لنا. إن قنات وضعت كل لبنان على خارطة العزة والكرامة والعنفوان. والتحية أيضا الى الجيش اللبناني قائدا وضباطا وأفرادا والى جميع القوى الأمنية الساهرة دوما على الأمن والعزة والمجد لشهدائهم الأبرار، ونحن يا جيشنا الغالي بمجدك احتمينا وسنحتمي دائما”.

وتابع: “من حقنا أن نصنع الحياة والفرح ونحن ننتمي الى ثقافة وبيئة تؤمن بأن الذي عرف كيف يصنع الموت من أجل الحياة من حقه أن يستمر في صناعة الفرح والخير والجمال من أجل أن تكون لهذه الحياة نكهة ومعنى. قدرنا أن نتفنن في صناعة الخير العام من أجل أن نحسن استعمال الموقف الذي يجمع ومن أجل تفسير أحلام الناس في حياة إجتماعية مريحة. هذا المهرجان رسالة واضحة أن الحياة هنا أصبحت أفضل، وها نحن بعد هذه السنوات الطويلة نأتي لنقول ان تراثنا لا يموت ولا يندثر وهو ينبعث كل مرة من جديد بأفضل حلة”.

أبو حرب

وبعد إطلاق الأسهم النارية، ألقت رئيسة تحرير مجلة “شمالنا” لاريسا أبو حرب كلمة مكتب “القوات اللبنانية” في قنات، قالت فيها: “جئناكم اليوم، أو بالأحرى جئتمونا، لنقلب صفحات بيضاء خطها الكبر باللون الأحمر حينا واللون الأخضر أحيانا”.

أضافت: “إلى جانب نخب الفرح، كلمة من القلب إلى أولئك الذين رحلوا لنبقى: استريحوا يا رفاقي وأغمضوا الجفنين بسكينة، ولترفرف أرواحكم بفيء أرز ربنا الحر، فنحن في الشمال أوفياء، أوفياء حقا”.

وختمت: “لأننا لم نتعود إلا أن نعشق الحياة، نريد أن نرفع الصوت ونؤكد أننا هكذا سنبقى يدا واحدة، قلبا واحدا وقضية واحدة، جوهرة الحب، حب الله وحب الوطن والأرزة”.

جعجع

بعد ذلك، قدمت جعجع ورئيس البلدية ومنسق “القوات” درعا تكريمية الى رئيس البلدية السابق شليطا كرم، وقالت جعجع: “قنات هي مقلع البطولة ولولا البطولات التي حصلت فيها وشبابنا الذين أصبحوا في دنيا الحق رحمهم الله، وطبعا هم يصلون لنا من المكان الموجودين فيه الى جانب الحكيم حتى وصلنا الى هذه الفرحة الكبيرة في هذا المهرجان الجميل. واسمحوا لي أن أشكر حزب القوات اللبنانية ومنسق الحزب منصور جعجع ورفاقنا في القوات اللبنانية وأي نجاح هو استمرارية”.

أضافت: “اليوم التكريم للرئيس شليطا كرم الذي أخذ المشعل وسلمه على أفضل ما يكون للدكتور طوني سعادة وأي نجاح يكون نجاحا للجماعة واستمرارية، فأنت أيها الرئيس شليطا تستأهل كل الخير. وأريد التنويه بجهود المخاتير، جوزيف إسطفان وما قام به سابقا خلال زمن الإضطهاد والتعذيب حاملا المشعل رغم الأيام الصعبة. كما أحيي المختار سركيس على جهوده التي يقوم بها”.

كرم

بدوره، قال كرم: “أريد أن أشكر كل واحد منكم في قنات على كل المحبة التي قدمتموها خلال سنوات خدمتنا القرية. وأشكر كل من ساهم ووقف الى جانبنا ولم يزل مع البلدية الجديدة لأننا جميعا يدا واحدة نعمل وننهض ببلدتنا”.

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