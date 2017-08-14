الامن العام: انجاز عملية إخراج المسلحين في جرود عرسال on August 14, 2017

أصدرت المديرية العامة للأمن العام، البيان الآتي:

“بتاريخه الساعة 11,50 انطلقت أربع وثلاثون حافلة تقل المئات من مسلحي “سرايا اهل الشام” وعوائلهم بإتجاه الاراضي السورية بمواكبة دوريات من الامن العام بالتنسيق مع الصليب الاحمر اللبناني وذلك حتى الحدود اللبنانية السورية، على أن تتولى السلطات المعنية في سوريا تأمين وصولهم إلى منطقة “الرحيبة” داخل الأراضي السورية.

إن المديرية العامة للأمن العام تؤكد إنجاز عملية إخراج مسلحين كانوا قد احتلوا جزءا من الأراضي اللبنانية في جرود عرسال وذلك بعد مفاوضات قامت بها المديرية مع المعنيين.

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