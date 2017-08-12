حكيم: هل هي صدفة أنّ كلّ المطرودين الملاك الرسمي هم كتائبيّون؟ on August 12, 2017

تساءلَ الان احكيم: “هل هي صدفة أنّ كلّ المطرودين مِن قبَل الوزير هم كتائبيّون”؟ وقال لـ”الجمهورية”: “ما جرى لم يكن خطوةً في اتّجاه الإصلاح، ولو كان كذلك لَما اعترَضنا. لكنّ طرد 6 موظّفين في الملاك الرسمي، وتعريضَهم مع عائلاتهم لصعوبات اجتماعية، من دون أسباب مُقنِعة، عملٌ خطير، ومِن حقّنا أن نسألَ لماذا لم تتَّبع الاجراءات القانونية التي ينصّ عليها قانون العمل. وأين دورُ التفتيش المركزي في ملفٍّ من هذا النوع”؟ واعتبَر أنّ ما قام به خلفُه في الوزارة عمليةٌ استعراضية لا تخلو من الانتقام السياسي.

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