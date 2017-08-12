جعجع من زحلة: 14 آذار موجودة وستستمر on August 12, 2017



وطنية – تابع رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع لليوم الثاني على التوالي استقبال الوفود في فندق القادري في زحلة، في حضور النائبين انطوان بو خاطر وشانت جنجنيان، الأمين المساعد لشؤون المناطق جوزف أبو جودة، منسق “القوات” في زحلة ميشال تنوري، حيث التقى وفدا من رؤساء بلديات ومخاتير البقاع الأوسط، فاستهل كلمته بالترحيب بهم وبالإشادة بتنوعهم الطائفي “الذي هو صورة لبنان الحقيقية”.

وقال: “البعض منكم تمنى عليَّ إعادة إحياء 14 آذار، ولكن في الحقيقة ان 14 آذار لم تغب في أي لحظة من اللحظات أو لم تعد موجودة، فهي ككل شيء في هذه الدنيا متواجدة بشكل مختلف وفق المراحل التي تمر بها، صحيح أنها لم تعد موجودة كتنظيم كما كانت عليه في السابق بين عامي 2005 و2010 ولكنها كمشروع ما زالت حاضرة”.



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أضاف جعجع: “تسألون: هل ستستمر 14 آذار فقط على مستوى ردود الفعل؟ أقول لكم: طبعا لا، فكل مرحلة لها طريقتها ومعطياتها وظروفها، والمرحلة في الوقت الراهن هي مرحلة تأن وانتظار وأخذ الأمور بالتي هي أحسن، لأنكم تشهدون على ظروف المنطقة وما يجري فيها، وبالتالي يجب أن نتنبه جيدا ليبقى لبنان بمنأى عن كل ما يحصل”.وطمأن رئيس “القوات” أن “14 آذار موجودة وستستمر لأنها الروح والمشروع الذي نؤمن به جميعنا، ونحن كقوات لبنانية بدأنا في العهد الجديد كـ14 آذار وسنبقى مستمرين كـ14 آذار الى أبد الآبدين، آمين”.من جهة أخرى، استقبل جعجع جمعية تجار البربارة التي قدمت له وشاح الجمعية. كما عرض المجتمعون الأوضاع الاقتصادية والحركة التجارية في المنطقة.