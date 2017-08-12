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» تأخير في تنفيذ اتفاق خروج مسلحي سرايا الشام من جرود عرسال الى القلمون
تأخير في تنفيذ اتفاق خروج مسلحي سرايا الشام من جرود عرسال الى القلمون
on August 12, 2017
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افادت الوكالة الوطنية للاعلام ان تأخيرا حصل في تنفيذ اتفاق خروج مسلحي “سرايا اهل الشام” والنازحين من جرود عرسال إلى القلمون الشرقي، بسبب اصرارهم على الانتقال من جرود عرسال بالسيارات، والجانب اللبناني يعمل على تذليل العقبات.
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