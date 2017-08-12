الأنوار: اضراب شامل في جميع دوائر الدولة الاثنين دعما ل السلسلة on August 12, 2017

كتبت صحيفة “الأنوار ” تقول : أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ان اللقاء الحواري الذي دعا اليه يوم الاثنين المقبل في قصر بعبدا في حضور رئيس مجلس الوزراء الرئيس سعد الحريري وعدد من الوزراء المختصين وممثلين عن القطاعات المختلفة، هدفه إيجاد حل للخلاف الذي نشأ حول قانون سلسلة الرتب والرواتب وقانون استحداث ضرائب لتمويل هذه السلسلة، يراعي مصالح جميع اللبنانيين من دون ان يفقر فئة او يغني فئة اخرى، ذلك انه في ظل اوضاع اقتصادية صعبة كالتي يعيشها لبنان ليس في مقدور احد الحصول على ما يتمناه ويريده او يحقق له مصالحه دون مصالح الآخرين.

وأشار عون الى أنه يأمل أن يعالج المشاركون في اللقاء الحواري المسائل المطروحة بروح من المسؤولية لايجاد حل عادل لجميع الاطراف.

اضراب الموظفين

وفي موقف داعم للابقاء على السلسلة أعلنت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة في بيان، بعد اجتماع عقدته، الإضراب العام والشامل في كل الادارات العامة الاثنين المقبل، مقدرة جهود الموظفين ومناقبيتهم ومشاركتهم الحثيثة في التحركات، والتي تجاوب معها الرؤساء الثلاثة بالعمل على إقرار السلسلة، وهم صادقون في ذلك.

وأكدت القيام بخطوات لاحقة متدرجة تصاعدية، وصولا إلى الاضراب المفتوح، في حال استمرار نهج التهويل والتعالي على الموظف الاداري وحقوقه، وقالت: إن السلسلة حق لا رجوع عنه، ونؤكد تواصل حركتنا لإحقاق الحق والمحافظة على كرامتنا كموظفين في وجه كل من تسول له نفسه العبث في حقوقنا.

وتعقد هيئة التنسيق النقابية التي قالت انها لم تدع الى لقاء بعبدا، اجتماعا اليوم لاتخاذ الموقف المناسب. كما عبر تكتل لجان الاهل في المدارس عن استغرابه لتغييب رأيه عن الموضوع.

وفي اطار التحضير للقاء الحواري يوم الاثنين المقبل، رأس عون جلسة عمل مع وزير التربية مروان حماده في حضور المدير العام للوزارة فادي يرق، ورئيسة مصلحة الشؤون الثقافية والفنون الجميلة مديرة وحدة ادارة ومتابعة تنفيذ برنامج التعليم الشامل السيدة صونيا خوري. وبعد الاجتماع، قال حماده: كانت جلسة عمل مطولة مع فخامة الرئيس، تناولت كل وجوه السياسة التربوية في شقيها المتعلقين بالطلاب اللبنانيين والنازحين السوريين.

وفيما المهلة الدستورية لبت رئيس الجمهورية في مصير مرسومي السلسلة المحالين اليه من البرلمان، تنتهي في 24 آب الجاري، تقول مصادر وزارية متابعة ان عون قرّر توجيه الدعوة الى الاجتماع، ليبني في ضوء مناقشاته موقفَه النهائي في شأن مشروع السلسلة، فإما يوقّعه او يردّه الى البرلمان لإعادة درس بعض جوانبه. فيكون بذلك، تشارك مسؤولية القرار الذي سيتخذه في هذا الشأن، مع الحاضرين كلّهم، بما يخفف من وطأة أي ردود فعل إزاءه في المستقبل.

نصيحة جنبلاط

وقد إقترح النائب وليد جنبلاط امس سلسلة من المقترحات الإقتصادية على اجتماع القصر، وأكد في تغريدته أنه من باب النصيحة للمتحاورين كوني لست من أصحاب الإختصاص لكنني قلق بدرجة عالية على الإستقرار المالي والمعيشي.

أضاف: الإصلاح الإداري ووقف الهدر والتوظيف العشوائي ووقف المصاريف الهمايونية في قطاع الإتصالات مثلا أو الكهرباء وباقي المرافق.

تابع: وقف السفر العشوائي للمسؤولين وزراء ونواب وكبار القوم على حساب الدولة وإعادة النظر بالإعفاءات الجمركية. وقف هذه التسوية المعيبة في ما يتعلق بالاملاك البحرية. كفى أرباحا للمهاجع السياحية والشركات العقارية.

وقال: هذه بعض الأفكار ولا بد من إستشارة إخصائيين مثل عدنان الحاج أو كمال حمدان أو الياس سابا على سبيل المثال لا الحصر.

في غضون ذلك، دعا الرئيس نبيه بري، الذي اعتذر عن عدم حضور حوار بعبدا على ان يكون معاونه وزير المال علي حسن خليل حاضرا الى جلسة تشريعية عامة تعقد عند الحادية عشرة من قبل ظهر الاربعاء المقبل، نهاراً ومساءً، لمتابعة درس واقرار جدول الاعمال الذي كان مدرجاً في الجلسة السابقة.

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