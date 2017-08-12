أبرشية كندا المارونية تتمنى من وسائل الإعلام مراجعتها قبل بث أي خبر يتعلق بها on August 12, 2017

أبرشية كندا المارونية تتمنى من وسائل الإعلام مراجعتها قبل بث أي خبر يتعلق بها

صدر عن مكتب المحامي الدكتور انطوان صفير بصفته مفوضا من راعي أبرشية مار مارون في كندا المطران بول مروان تابت البيان الآتي:

“دأبت بعض المواقع الالكترونية، ونقلا عنها بعض مواقع التواصل الإجتماعي، على بث أخبار وبيانات تتعلق بمواقف مطرانية كندا المارونية ولا تهدف هذه الاخبار في الواقع لا بمحتواها ولا بمن يقوم بفبركتها وبثها الى توطيد أي توجه بناء ضمن الجالية اللبنانية في كندا.

إن مطرانية كندا المارونية التي لا تكل عن العمل الدؤوب لجمع الشمل الوطني اللبناني انطلاقا من توطيد العلاقات بين العائلات الروحية اللبنانية ومن إرساء أواصر التواصل مع الأحزاب اللبنانية وبينها على اختلاف توجهاتها السياسية والعقائدية والعامة، تتمنى على جميع المسؤولين اللبنانيين في كندا، روحيين وزمنيين التجرد عن اي خلفيات او مصالح آنية وضيقة، والتبحر في مواقف سيادته وتوجهاته الوطنية والإنسانية التي لا تبغي الا وحدة الجالية اللبنانية في كندا، وتوحيد كلمتها في القضايا الاساسية في بلاد معروفة بديمقراطيتها وعمق تعدديتها”.

إن ما أكد عليه سيادة المطران تابت مرارا وتكرارا، هو الموقف الثابت الذي لا يحيد عنه لأنه ينطلق من جوهر رسالته ولا يبغي فيه الا التنبيه من اي اعوجاج او بث لاواصر الفرقة، وذلك ضنا بالجالية اللبنانية واشعاعها الايجابي ضمن الرحاب الكندية، وتأكيدا على الحقيقة المجردة دون مواربة من اي نوع.

إن مطرانية كندا المارونية إذ تربأ الرد على أي حملات من أي نوع، تتمنى من كل وسائل الإعلام مراجعتها او مراجعة وكيلها القانوني في لبنان قبل بث أي خبر يتعلق بها”.

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