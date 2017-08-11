واشنطن لم تطرح مع الحريري تعديل 1701

نفت مصادر حكومية أن يكون أي مسؤول أميركي قد طرح مع الرئيس الحريري أثناء زيارته الأخيرة لواشنطن، أي شيء يتصل بموضوع تعديل صلاحيات قوات الأمم المتحدة «اليونيفيل» في جنوب لبنان بموجب القرار ١٧٠١. ولفتت المصادر إلى أن القرار الدولي لا يمكن تعديله، ولكن أي تعديل في صلاحيات القوة الدولية يحتاج إلى قرار جديد، يفترض أن توافق عليه الحكومة اللبنانية، التي كانت اتخذت قبل أسبوعين قرارا بتجديد انتداب القوة الدولية سنة جديدة اعتبارا من نهاية شهر أغسطس الحالي. ونقل عن وزير الخارجية جبران باسيل قوله في هذا الشأن: «إن كل ما يثار حول الموضوع ما زال مجرد كلام، وليس هناك أي طلب لتعديل القرار ١٧٠١، وكذلك لم يطلب لبنان أي شيء بهذا الخصوص ولا يوجد موقف رسمي لبناني من الموضوع».
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