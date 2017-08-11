قائد الجيش منزعج on August 11, 2017

أبدى قائد الجيش العماد جوزف عون انزعاجه من التخفيضات التي طرأت على الاعتمادات المخصصة للجيش في موازنة ٢٠١٧، محذرا من نتائجها السلبية على عمل المؤسسة العسكرية. ونقل زوار التقوا العماد عون بأن التخفيض شمل ملابس العسكر، إذ تم تخصيص ٦ مليارات ونصف المليار ليرة بدلا من ٨ مليارات، كما تم حذف ١٦ مليار ليرة من نفقات التغذية و١٢ مليون ليرة من نفقات القرطاسية للدورات التدريبية، و٥٦٠ مليون ليرة من النفقات المخصصة للمحروقات وزيوت المولدات.



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ويقول المطلعون إن مبلغ ٥ مليارات و٢٠٠ مليون ليرة حذف من النفقات المقررة للمياه والكهرباء والاتصالات، وإذا ما جمعت هذه المبالغ المحذوفة مع مبالغ أخرى كان نصيبها الحذف أيضا لها علاقة بتجهيزات فنية ومعلوماتية واستهلاكية، يصل المبلغ الإجمالي المحذوف إلى نحو ٦٤ مليارا و٦٠٠ مليون ليرة.