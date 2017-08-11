توضيح قيادة الجيش حول تقاضي أشخاص رشى مالية لقاء تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية on August 11, 2017

صدر عن قيادة الجيش – مديرية التوجيه التوضيح الآتي: “بتاريخ سابق ولدى توافر معلومات مؤكدة حول تقاضي أشخاص رشى مالية لقاء تطويع تلامذة ضباط في الكلية الحربية، تم توقيف سبعة أشخاص بناء على إشارة القضاء المختص وأحيلوا عليه، للاشتباه بقيامهم بدفع وتلقي رشاوى في الموضوع المشار إليه.

يهم قيادة الجيش أن توضح أن الفعل الذي ارتكبه هؤلاء لا يمت بصلة إلى المؤسسة العسكرية وقيمها ومناقبية أفرادها، وهي تدأب بلا تردد، على كشف ومحاسبة أي مرتكب ينتهك القوانين والأنظمة، وهي حريصة كل الحرص على مبدأ الشفافية في المحاسبة بعيدا من التحاليل والافتراءات غير المستندة إلى دلائل واقعية وقانونية والتي لا تمت إلى الحقيقة بصلة.

وتهيب قيادة الجيش بوسائل الإعلام كافة عدم تناول المواضيع الحساسة التي تعني المؤسسة العسكرية، فهي الأحرص قبل الجميع على معالجة أوضاعها ومتابعة التحقيقات في حال ثبوت تورط أي شخص في هذا الموضوع”.

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