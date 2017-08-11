اشهدوا أني بلغت.. محفوض: إذا أردنا أن نعرف ماذا سيجري في لبنان يجب أن نعرف ماذا يجري في العراق on August 11, 2017



دعا رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض في تصريح الى” الاتعاظ مما يجري في العراق حيث لم يعد رئيس الحكومة والقائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي قادرا على ضبط الحشد الشعبي الذي تغول وبات قوة ضاربة خارج إطار الدولة”.

وأشار الى “نشاط الحشد الشعبي الذي يتحرك هناك وفق عقيدته الطافحة بالطائفية حتى أنه بات يهدد كل من يبدي رأيا فيه أو ينتقد سلوكه وألزم قادته كل وسائل الإعلام والمراسلين على استخدام مفردة المقدس كلما أرادوا ذكر عبارة الحشد الشعبي”.



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وإذ قال محفوض أنه “إنما يذكر هذا الامر اليوم ليحذر اللبنانيين وفي مقدمهم المسؤولين كافة أشد التحذير من تنامي دور لأي ميليشيا في لبنان مهما لعبت من أدوار ومهما كانت الظروف”.وختم :” إنني أسمي هنا وبالإسم حزب الله نظرا لتنامي دوره وما يشكل هذا الامر من تداعيات على الجمهورية والدولة..وإنني أستعير العبارة الشهيرة إذا أردنا أن نعرف ماذا سيجري في لبنان يجب أن نعرف ماذا يجري في العراق واشهدوا أني بلغت”.