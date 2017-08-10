ماذا قال الحريري عن زيارة سورية؟ on August 10, 2017

حاول رئيس الحكومة سعد الحريري احتواء الآثار المترتبة على الاصطفاف الحاد الذي ظهر في الجلسة الحكومية على خلفية زيارة الوزراء إلى دمشق، متسلحا بسياسة النأي بالنفس، قائلا: «لقد اتفقنا عند تشكيل الحكومة على وضع القضايا الخلافية جانبا… ما نحن بصدده الآن هو أمر خلافي، ولذلك لم أكن أحبذ مناقشته في مجلس الوزراء، حتى لا يتعمق الانقسام… واللي بدو يطلع على سورية لن أقف ضده لكنه يذهب كخيار شخصي». وتابع الحريري ضاحكا: «في كل الحالات، أنا ما بقدر اطلع على سورية لأني محكوم إعدام…». وهنا رد الحاج حسن: «أنا فيّ اطلع…».



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