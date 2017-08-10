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التنافس في ترشيحات التيار في جبيل محصور بين بجه و العاقورة
on August 10, 2017
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التنافس في ترشيحات التيار الوطني الحر في جبيل محصور في المقعد الماروني الثاني ويدور بين ناجي الحايك (من بجه وسط جبيل) وبسام الهاشم (من العاقورة)… وفي حال رجحت كفة الهاشم سيكون للتيار مرشحان من جرود جبيل، في خرق لتقليد أو قاعدة متبعة بأن يكون هناك مرشحان عن الجرد والساحل.
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