اسرار الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت الخميس 10 آب 2017 on August 10, 2017



النهار

وزّعت بيانات رداً على اجتماع قدامى “حزب الكتلة الوطنية” مصدرها واحد، منها من مكتب أحد النواب ووقعت باسم “أصدقاء ريمون إده”.

سجّل تراجع في لهجة ادارات المدارس الخاصة بعد لقائها وزير التربية الذي شدّد على ضرورة مراقبة موازنات المدارس.

سألت أوساط سياسيّة عما اذا كانت مقدمة أخبار محطة OTV تعكس حقيقة موقف الرئيس عون من موضوع اعادة اللاجئين السوريين من خلال التواصل مع النظام السوري.

لوحظ أن رئيس حزب بدّل موقفه من موضوع التواصل مع النظام السوري خلال ساعة واحدة عبر “تويتر”.

المستقبل

يقال

إنّ وقائع جلسة مجلس الوزراء أمس أظهرت توتّراً ملحوظاً بين التيّار “الوطني الحر” وبين حزب “القوّات اللبنانية” على خلفية تباين حول كيفية مقاربة ملفات تخصّ وزارات كل من الفريقَين.

الجمهورية

علّق مرجع سياسي على محاولة أحد الوزراء الإستمرار بمناقصة محل إلتباس وتعتريها مخالفات وخروقات واضحة للقانون بالقول”إنه جرم مشهود يُعاقِب عليه القانون”.

إستغربت أوساط سياسية كيف أن إحدى الوزارات المعنيّة المتعاقبة تسمح ببقاء 225 ألف متر مربع مستأجرة في أحد المناطق بـ 1100 ليرة في السنة على مدى نحو 50 عاماً ولا

تُحرِّك ساكناً لاسترجاعها فيما الإستثمار فيها اليوم لا يقل عن مليون دولار سنوياً.

لوحظ أن أحد التيارات الشمالية يُكثف إجتماعاته في قضاء مسيحي شمالي ويؤكّد أنه قادر على تحقيق خرق في هذا القضاء

اللواء

غمز : يُبدي نائب بارز تخوفه من أن تؤدي زيارة الوزراء إلى سوريا إلى تفجير الوضع داخل حكومة إستعادة الثقة.

همس : استغربت أوساط نيابية البرودة السياسية التي يتم التعاطي فيها بشأن الإنتخابات الفرعية بشكل يوحي وكأنها لن تحصل.

لغز : لا تزال أصداء اللقاء الذي عقد قبل بضعة أيام في إحدى البلدات، تتفاعل على أكثر من صعيد سياسي وروحي.

الشرق

توقفت مرجعيات سياسية وامنية وحزبية عند كلام بعض القوى السياسية حول المجريات الامنية في الجرود وورود عبارتي “الاملاء او التوريط” في ايجاء غير مباشر على ان لبنان كان بغنى من ذلك.

اكد قيادي عسكري بارز سابق، ان معركة الجرود الشرقية ليست بالسهولة التي يتصورها البعض، وهي ستكون مكلفة، لكن ايا كانت الاثمان فان انجاز المهمة وتحرير الجرود سيوفر الامن والاستقرار في الداخل اللبناني بنسبة عالية.

اشادت قيادات عسكرية وامنية بالدور “البالغ الاهمية” لرئيس الحكومة سعد الحريري في وقوفه الى جانب مؤسسة الجيش وسائر الاجهزة الامنية من دون اي تحفظ او شروط خلاف العديد من آخرين محسوبين على العديد من الافرقاء

البناء

خفايا

فوجئ وزير الإعلام ملحم رياشي لدى خروجه أمس من جلسة مجلس الوزراء في السراي الحكومية بأنّ القنوات التلفزيونية تنقل المؤتمر الصحافي لرئيس حزب القوات سمير جعجع، ولما علم رياشي بذلك قال: “اتفقنا ألا يتحدث الآن”، لكن محطات التلفزة قطعت البث المباشر من معراب وأعطت الهواء لوزير الإعلام لكي يتلو مقرّرات الجلسة…

كواليس

قالت مصادر إعلامية أميركية إنّ العلاقة الأوثق لواشنطن في الخليج انتقلت من الرياض والدوحة إلى أبو ظبي حيث يمثل ولي العهد محمد بن زايد الرجل الأكثر قرباً من مراكز القرار في واشنطن الدبلوماسية والأمنية والعسكرية على حدّ سواء، وأنّ سائر القيادات الخليجية تتوسّط مع بن زايد لترتيب أمورها في واشنطن عندما تتعقد، وهذا يشمل ولي العهد السعودي محمد بن سلمان

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