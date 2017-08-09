هناك من خرق للإتفاق… جعجع: لن نقبل بأي تعاط مع ما يسمى الحكومة السورية on August 9, 2017

أعلن رئيس حزب “القوات اللبنانية” الدكتور سمير جعجع، في مؤتمر صحافي عقده في معراب، “ان هذه الحكومة تشكلت على أساس واضح وهو وضع الخلافات جانبا مقابل الاهتمام بقضايا الناس”.

وقال: “هناك من خرق الإتفاق الذي تشكلت على أساسه الحكومة كهجوم السيد نصر الله على دول الخليج وغيرها من الخروق”.

واضاف: “استغربنا طرح بعض الوزراء قيامهم بزيارات رسمية إلى سوريا”، متسائلا: “هل يمكن إعادة إعمار سوريا قبل الوصول إلى حل سياسي في سوريا”. ورأى “ان ما حدث اليوم هو محاولة إعطاء دفعة سياسية للنظام السوري”.

وأعلن ان “الأمور كما طرحت في مجلس الوزراء بشأن الزيارات إلى سوريا ليست مقبولة وهذه المحاولات تضر بلبنان وعلاقاته العربية والدولية”، مضيفا “لن نقبل بأي تعاط رسمي بين الحكومة اللبنانية وما يسمى الحكومة السورية، وأي وزير يريد زيارة سوريا يستطيع بصفته الشخصية أن يبادر إلى ذلك ولكن ليس رسميا من قبل لبنان، ونتمنى على مجلس الوزراء ان يأخذ موقفا واضحا تجاه هذا القرار في هذه الظروف”.

واشار الى ان “هناك حكومات كتركيا والأردن وجدت حلولا لأزمة النازحين من دون التواصل مع النظام السوري”.

واكد جعجع “ان مهمة الجيش هي القيام بهجوم على “داعش” وتنظيف الجرود، عدا عن ذلك لا علاقة له في الداخل السوري”.

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