نقابة أصحاب الصهاريج إستغربت التعدي عليها من قبل اصحاب الشاحنات المضربين في ضهر البيدر on August 9, 2017

صدر عن نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات في لبنان، البيان التالي:

“تستغرب النقابة تعرض صهاريج نقل المحروقات العابرة على طريق ضهر البيدر للرشق بالحجارة أو بالتعدي عليها من بعض أصحاب الشاحنات المضربين في المنطقة.

ان النقابة، تؤكد تكرارا ان الصهاريج هي وسيلة نقل لمواد أساسية في الدورة الاقتصادية، وليست فريقا في الخلاف القائم في موضوع الكسارات وبالتالي لا يجوز مطلقا التعرض لها، بل يجب تسهيل مرورها نظرا لخطورة حمولتها.

وعليه، تهيب النقابة بجميع المسؤولين بدءا من السلطات المختصة والقوى الامنية الى أصحاب الشاحنات المضربين الذين يعانون من المشاكل، تسهيل عمل الصهريج وعدم التعرض لها في منطقة الاضراب”.

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