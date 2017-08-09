حكم بالحديد والنار.. محفوض: داعش وسائر المنظمات الإرهابية رضعت من مدرسة الاسد on August 9, 2017

توجه رئيس “حركة التغيير” المحامي ايلي محفوض ‏للمتحمسين والمندفعين للتنسيق مع النظام السوري لمقاتلة تنظيم داعش الإرهابي وسواه من المنظمات الإرهابية، فذكرهم “أن كل التنظيمات الإرهابية في المنطقة رضعت إرهابها من مدرسة حافظ الاسد منذ زمن خطف الرهائن الأجانب وتقديم الاسد نفسه كمنقذ على الطريقة التي اعتمدها في تدمير لبنان حيث ألب اللبنانيين على بعضهم البعض وراح يمدهم بالسلاح والعتاد والمرتزقة المقاتلين ومن ثم عرض نفسه كإطفائي وهكذا حكم بالحديد والنار زهاء عقود من الزمن” .

اضاف :” المشككين بقدرة الجيش اللبناني أعيدكم لمعركة المالكية بقيادة الضابط محمد زغيب والجنود الذين خاضوا معركة استرداد هذه البلدة. وقد استشهد في معركة المالكية عدد من جنود الجيش اللبناني على رأسهم قائد الحامية النقيب محمد زغيب (وقد سميت ثكنة الجيش في صيدا تيمنا باسمه وتخليداً لذكراه)، حيث منحه الزعيم العام قائد الجيش فؤاد شهاب وسام الأرز من رتبة فارس”.

وختم محفوض :” لكل من يشكك بقدرة الجيش جوابي له ..إقرأوا التاريخ يا جهلة”.

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