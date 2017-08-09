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» رابطة قدماء القوى المسلحة: نضع امكانياتنا كافة بتصرف قيادة الجيش
رابطة قدماء القوى المسلحة: نضع امكانياتنا كافة بتصرف قيادة الجيش
on August 9, 2017
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صدر عن رابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية البيان الآتي:
“أمام ما تشهده البلاد من تطورات وأحداث ولا سيما منها الأمنية، تعلن الرابطة عن دعمها الكامل لقيادة الجيش في كل خطواتها، وتضع إمكاناتها كاملة بتصرف هذه القيادة لتكون في الخندق الواحد مع الجيش والأجهزة الأمنية كافة في معاركها ضد الإرهاب حماية للوطن وصونا له”.
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