المؤسسة المارونية للانتشار استقبلت 60 شابا وشابة من اصل لبناني من 20 بلدا on August 9, 2017

استقبلت المؤسسة المارونية للانتشار السبت 5 آب وفدا طالبيا ضم 60 شابا وشابة من اصل لبناني يمثلون أكثر من 20 بلدا في الانتشار، “ضمن إطار البرنامج التثقيفي الذي تعده الاكاديمية المارونية للسنة الخامسة، والذي يرمي الى إعطاء دروس عبر الانترنت Online عن تاريخ لبنان وحضارته وعن فوائد الجنسية اللبنانية وعن تاريخ الكنيسة المارونية وتراثها، علما أن هذا البرنامج يستقطب المئات من الطلاب الذين يخضعون لامتحانات ويصار الى انتقاء الناجحين منهم وفق معايير محددة وتتم دعوتهم الى لبنان على حساب المؤسسة لتمضية 15 يوما في حرم جامعة الروح القدس – الكسليك حيث يتابعون سلسلة من المحاضرات يشارك فيها بعض أعضاء المؤسسة والعديد من رجال الاعلام والاقتصاد والثقافة”.

وخلال الدورة، تابع الطلاب حلقات عمل عن “استعادة الجنسية ووسائل التواصل الاجتماعي، وتخللتها زيارة لفخامة رئيس الجمهورية الثلثاء 8 آب وزيارة لغبطة البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في الديمان في 16 آب”.

كذلك تنظم المؤسسة زيارات الى كل المواقع الأثرية الدينية والسياحية، مثل: بعلبك، زحلة، دير القمر، بيت الدين، جزين، مغدوشة، صيدا، البترون، جبيل، فاريا، جعيتا، بقاعكفرا، بشري، واهدن. وتشرك الطلاب في مسيرة صلاة وشموع في عنابيا – مار شربل ومسيرة الى وادي قنوبين.

وتختتم الدورة باحتفال تخرج وعشاء يدعى اليه الطلاب مع أقربائهم وأعضاء المؤسسة وأصدقائها.

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