اتحاد الشباب الوطني إختتم مخيمه الصيفي في الميناء on August 9, 2017

أقام اتحاد الشباب الوطني، إحدى مؤسسات المؤتمر الشعبي اللبناني، حفل إختتام المخيم الكشفي الصيفي الأول في الميناء، برعاية بلدية الميناء، بحضور شخصيات سياسية، دينية، تربوية، بلدية، رياضية، نقابية، كشفية وحشد من فعاليات وأهالي الميناء.

الافتتاح بالنشيد الوطني ونشيد كشاف الشباب الوطني قدمته الطلائع الكشفية، ثم القيت كلمات للدليلات أمل شاهين، سعاد العبد، منال بخيت.

والقى كلمة ادارة المخيم قائد فوج الحاج عبد العزيز المصري في الميناء ابراهيم آدم، فشرح “البرامج التربوية والترفيهية الذي نفذت خلال المخيم”.

وألقت رئيسة المجمع الثقافي الفني في الميناء، هدى صباغ كلمة حيت فيها “الاتحاد على جهوده التربوية وأنشطته الثقافية الهادفة”.

بعد ذلك قدمت الطلائع الكشفية فقرات متنوعة ووزعت الهدايا على المشاركين في المخيم.

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