ورد الآن
الرئيسية » لبنان, مميز » عون أمام وفد المارونية للانتشار: لتمتين علاقة لبنان بأبنائه المنتشرين

عون أمام وفد المارونية للانتشار: لتمتين علاقة لبنان بأبنائه المنتشرين

on August 8, 2017

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وفد المؤسسة المارونية للانتشار أننا “نعمل على تمتين علاقة لبنان بأبنائه المنتشرين ولجمع الجالية اللبنانية في العالم وخلق التواصل بينها”.

واستقبل رئيس الجمهورية الرئيس العام للرهبنة الانطونية المارونية الأباتي مارون ابو جودة.

التعليقات

أخبار قد تهمك


Tags: , , , , , , , ,

الاخبار والمواد الواردة في موقع "سيدر نيوز" لا تعبر بالضرورة عن رأي ادارته او العاملين انما تعبر عن رأي مصدرها الذي يتحمل كامل مسؤوليتها للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات: info@cedanews.net
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com