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» عون أمام وفد المارونية للانتشار: لتمتين علاقة لبنان بأبنائه المنتشرين
عون أمام وفد المارونية للانتشار: لتمتين علاقة لبنان بأبنائه المنتشرين
on August 8, 2017
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أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وفد المؤسسة المارونية للانتشار أننا “نعمل على تمتين علاقة لبنان بأبنائه المنتشرين ولجمع الجالية اللبنانية في العالم وخلق التواصل بينها”.
واستقبل رئيس الجمهورية الرئيس العام للرهبنة الانطونية المارونية الأباتي مارون ابو جودة.
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