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حرب عبر تويتر:إياكم واللعب بالقضاء إنكم تضعون لبنان بخطروكيف تفسرون نقل شكري صادر وإلغاء صندوق التعاضد؟

on August 8, 2017

غرد النائب بطرس حرب عبر تويتر وقال: “في الحرب العالمية الثانية وقصف لندن، سأل تشرشل الخائفين على مصير بريطانيا، هل القضاء بخير لأنه إذا كان بخير بريطانيا بخير”.

أضاف:”أيها المسؤولون اللبنانيون إياكم واللعب بالقضاء إنكم تضعون لبنان بخطر. كيف تفسرون نقل شكري صادر وإلغاء صندوق التعاضد؟”

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