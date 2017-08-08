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حرب عبر تويتر:إياكم واللعب بالقضاء إنكم تضعون لبنان بخطروكيف تفسرون نقل شكري صادر وإلغاء صندوق التعاضد؟
on August 8, 2017
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غرد النائب بطرس حرب عبر تويتر وقال: “في الحرب العالمية الثانية وقصف لندن، سأل تشرشل الخائفين على مصير بريطانيا، هل القضاء بخير لأنه إذا كان بخير بريطانيا بخير”.
أضاف:”أيها المسؤولون اللبنانيون إياكم واللعب بالقضاء إنكم تضعون لبنان بخطر. كيف تفسرون نقل شكري صادر وإلغاء صندوق التعاضد؟”
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