المعلوف: آمل خروج الجيش من المعركة بأقل الخسائر on August 8, 2017

إعتبر النائب جوزف المعلوف أنه “من الطبيعي الاتكال على القوى العسكرية والامنية التي تعمل على ضبط الامن من خلال متابعة وكشف الخلايا النائمة”. وقال في حديث لاذاعة “صوت لبنان – 93,3” إن “في الاسبوعين الماضيين وبعد تطور الامور على الحدود الشرقية أثبت اللبنانيون دعمهم الكامل للجيش”، آسفا “للتصرفات التي أساءت الى السيادة اللبنانية من خلال قرارات “حزب الله” الفردية في معركة جرود عرسال”.

وإذ أمل المعلوف “أن يخرج الجيش من معركته بأقل الخسائر الجسدية والمادية”، قال: “هناك قلق في موضوع مصادر تمويل السلسلة. ويجب اتخاذ القرارات والاجراءات على صعيد الوزارات لوقف الهدر والفساد وآمل في أن يكون هدف التريث دراسة موضوعية للموارد حتى لا تترك أثرا سلبيا على المجتمع ولإعطاء الحقوق من دون ظلم أحد”.

أضاف: “إن موقفنا واضح من قضية التعاطي مع الحكومة السورية، ونتمنى احترام التلاقي بين جميع القوى السياسية تحت سقف مجلس الوزراء في موضوع تلبية الدعاوى الموجهة الى عدد من الوزراء”.

وختم: “ان هذه الدعوة ليست بريئة”.

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