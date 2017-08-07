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فنيانوس تعليقا على استقالة صادر :المطلوب كثير من الإيمان وقليل من الطقوس
on August 7, 2017
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علق وزير النقل والاشغال العامة يوسف فنيانوس على استقالة القاضي شكري صادر فقال عبر تويتر: “يبدو ان هناك كثيرا من الطقوس وقليلا من الإيمان بينما المطلوب كثير من الإيمان وقليل من الطقوس. هل تصدقون ان الرئيس شكري صادر قد رفع الى وزير العدل طلب إنهاء خدماته!؟
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