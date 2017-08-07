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فنيانوس تعليقا على استقالة صادر :المطلوب كثير من الإيمان وقليل من الطقوس

on August 7, 2017

علق وزير النقل والاشغال العامة يوسف فنيانوس على استقالة القاضي شكري صادر فقال عبر تويتر: “‏يبدو ان هناك كثيرا من الطقوس وقليلا من الإيمان بينما المطلوب كثير من الإيمان وقليل من الطقوس. ‏هل تصدقون ان الرئيس شكري صادر قد رفع الى وزير العدل طلب إنهاء خدماته!؟

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