حمادة: مصالحة الجبل أهم وأكبر من أي كرنفال انتخابي on August 7, 2017

أثنى وزير التربية مروان حمادة عبر “صوت لبنان 93,3″، على معركة الجيش ضد الارهاب في جرود القاع ورأس بعلبك، متمنيا “نجاحها بشكل سريع وبأقل خسائر ممكنة فالجيش اللبناني قادر وحده على الانتصار وهو يتمتع اليوم بقدرات لم تكن لديه سابقا”.

وردا على التساؤلات حول أهداف إحياء مصالحة الجبل واتهام الحزب الاشتراكي بتأييدها لمصالح انتخابية، أكد حمادة ان “مصالحة الجبل أهم وأكبر من أي كرنفال انتخابي، إلا أن بعض مناصري التيار الوطني الحر البعيد عن روحية الرئيس ميشال عون الجامعة أضفى على هذه المناسبة جو المنافسة بين الأحزاب المسيحية”.

وقال: “النائب وليد جنبلاط يؤيد التوافق السياسي ومنفتح على جميع الافرقاء لا سيما القوى المسيحية الكبرى: التيار الوطني والقوات اللبنانية والكتائب لكنه لم يحدد تحالفاته بعد مع العلم أن هناك تحالفا تقليديا مع تيار المستقبل”.

وحول سلسلة الرتب والرواتب وانعكاساتها الاقتصادية لا سيما على الاقساط المدرسية، أشار حمادة إلى أن “رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد يقترح على الحكومة ارسال سلسلة قوانين تصحيحية للسلسلة وجمعها مع الموازنة لتفادي أي انعكاس اقتصادي سلبي للسلسلة”، كاشفا عن “اجتماع للجنة الاقتصادية الوزارية بعد ظهر غد الأربعاء لدرس هذه الانعكاسات والأرقام التي عرضها رئيس الجمهورية في الجلسة الوزارية الأسبوع الماضي”.

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