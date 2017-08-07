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» رئيس نادي الصحافة بسام ابو زيد يعلن عن اطلاق جائزة يوسف الحويك للصحافة
رئيس نادي الصحافة بسام ابو زيد يعلن عن اطلاق جائزة يوسف الحويك للصحافة
on August 7, 2017
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رئيس نادي الصحافة بسام ابو زيد يعلن عن اطلاق جائزة يوسف الحويك للصحافة تكريما وتخليدا لذكرى مؤسس النادي
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