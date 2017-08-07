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رئيس نادي الصحافة بسام ابو زيد يعلن عن اطلاق جائزة يوسف الحويك للصحافة

on August 7, 2017

رئيس نادي الصحافة بسام ابو زيد يعلن عن اطلاق جائزة يوسف الحويك للصحافة تكريما وتخليدا لذكرى مؤسس النادي

جائزة يوسف الحويك

 

 

 

 

 

 

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