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باسيل من القاع: لا نحتاج إلى إذن من أحد لتحرير أرضنا

on August 7, 2017

أكد وزير الخارجية جبران باسيل من القاع أننا “جئنا اليوم لنقول لكم اننا نقف الى جانبكم”.

وقال: “نحن لا نحتاج إلى إذن من أحد لتحرير أرضنا ومواجهة الارهاب التكفيري والمرحلة الآتية فيها الم وفرح وحرية واستقلال بوجه هذا الارهاب”.

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