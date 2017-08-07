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باسيل من القاع: لا نحتاج إلى إذن من أحد لتحرير أرضنا
on August 7, 2017
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أكد وزير الخارجية جبران باسيل من القاع أننا “جئنا اليوم لنقول لكم اننا نقف الى جانبكم”.
وقال: “نحن لا نحتاج إلى إذن من أحد لتحرير أرضنا ومواجهة الارهاب التكفيري والمرحلة الآتية فيها الم وفرح وحرية واستقلال بوجه هذا الارهاب”.
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