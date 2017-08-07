اميل لحود: الشهادة فخر وكرامة وفاقدها لا يمكن أن يعطيها on August 7, 2017

توجه النائب السابق اميل لحود بالشكر الى وزير الخارجية السعودي عادل الجبير “الذي أعاد النوم الى عيوننا بعد الأرق الذي عانينا منه منذ سنوات، بعد قراءتنا لما نقلته عنه وسائل إعلام عالمية لجهة قوله إن الرئيس بشار الأسد باقٍ في منصبه”.

وأشار لحود الى “أن قائمة الرؤساء والملوك والأمراء والوزراء الذين بشروا بسقوط الرئيس الأسد فرحلوا من مواقعهم باتت طويلة “.

وعلى صعيد آخر، لفت لحود الى أن “تيار المستقبل وإعلامه ارتكبا في الفترة الأخيرة ما يبلغ مرتبة الخيانة الوطنية عبر توجيه الاتهامات الى حزب الله في معركته ضد تنظيم جبهة النصرة الإرهابي، وتوصيف شهدائه بالقتلى الميليشياويين، ولولا ما تبقى من حياء لأطلق هؤلاء على قتلى “النصرة” تسمية الشهداء”.

واشار الى أن “الشهادة فخر وكرامة وإيمان بقضية، وفاقد هذه لا يمكن أن يعطيها، فعبثا نطلبها من “المستقبل وبعض حلفائه”.

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