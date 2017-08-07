المقداد: المقاومة امام الجيش وخلفه وجنبه في تحرير كل شبر من ارضنا on August 7, 2017

رأى عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب علي المقداد أنه “بفضل الانتصارات في جرود عرسال رجع البعض الى عقله ورشده، رجع البعض يقول شكرا للمقاومة وللشهداء، وشكرا لهذا الجيش الذي استلم بيده زمام المبادرة ليأخذ حق كل اب شهيد وكل والدة شهيد من هؤلاء المعتدين التكفيريين”.

وقال خلال حفل تأبيني نظمه “حزب الله” في بلدة إيعات البقاعية :”اليوم تغيرت المعادلة، وتغيرت العقيدة التي كانت تقول بأن الجيش فقط يراقب، وان الجيش لا يستطيع، وان الجيش يخدم في داخل ثكناته، اليوم هناك اصرار من هذه القيادة ان تنجز تحرير جرودنا وأرضنا من هؤلاء المعتدين بمساعدة الشعب والمقاومة. وكما قال الامين العام بان المقاومة جاهزة ان تكون امام الجيش وخلف الجيش وجنب الجيش في تحرير كل شبر وكل حبة تراب من ارضنا ومن جرودنا الغالية”.

وختم المقداد :” اليوم تغيرت المعادلة وتغيرت النظرة الى الوضع ككل، اليوم وكما كانت المقاومة ترفع رأس جمهورها عاليا، وترفع رأس كل عوائل الشهداء وتقول لهم لقد استشهد ابناءكم في سبيل حماية الوطن، ترفع اليوم المقاومة رأسها عاليا وتقول نعم بفضل دماء شهدائكم وبفضل جراح جرحاكم،استطعنا ليس فقط ان نحرر جزءا عزيزا من ترابنا، وانما ان نحمي كل شبر في لبنان من شماله إلى جنوبه، ومن غربه إلى شرقه، وهذا لم تستطع أن تفعله اكبر دول العالم، واقوى جيوش العالم”.

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