الساحلي: المقاومة جاهزة لدعم الجيش في دحر ارهابيي داعش on August 7, 2017

أكد عضو “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب نوار الساحلي “جاهزية المقاومة لدعم الجيش اللبناني إذا طلب ذلك في معركة دحر إرهابيي داعش من جرود القاع ورأس بعلبك من الجانب اللبناني، وأنها بالموازاة ستقوم بواجبها بقتال هؤلاء من الداخل السوري”.

وقال خلال الامسية الشعرية التي أقيمت في قاعة الأسد في الهرمل بمناسبة ذكرى انتصارات تموز ضمن فعاليات مهرجان الشعر المقاوم الذي تنظمه منتديات أدب المقاومة وجبل عامل للثقافة والأدب والهرمل الثقافي :”ان المقاومة ستبقى تقوم بواجبها وحيث يجب أن تكون ستكون ، وهي لم تطلب يوما إذنا من أحد لتقاتل أعداء لبنان وتقوم بواجبها بتحرير الارض لمصلحة وحدة وحرية لبنان ، ولا تعنيها تعليقات بعض السخفاء”.

وأشاد بالاستقبال الوطني الحاشد للأسرى المحررين في بلدة القاع التي عانت كثيرا من الإرهاب .

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