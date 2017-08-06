مقدمات نشرات الأخبار المسائية في تلفزيونات لبنان 6/8/2017 on August 6, 2017

* مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”

صوت المدفعية لم يهدأ في السلسلة الشرقية، وقد حقق الجيش اللبناني انجازات بالسيطرة على تلتين استراتيجيتين في جرود رأس بعلبك. فيما الصوت الداخلي بقي موحدا على الاشادة بأهمية انجازاته، مضافا إليه صدى الاشادة الايرانية بما تحقق في الجرود، على لسان الرئيس الايراني خلال استقباله الرئيس نبيه بري الذي أجرى محادثات معمقة مع كبار المسؤولين الايرانيين، وقد سمع اشادة من الرئيس روحاني بدوره على مستوى لبنان وفي تعزيز العلاقات الثنائية.

وفي ذكرى مصالحةالجبل، جاءت مشاركة رئيس الجمهورية إلى جانب البطريرك الراعي في قداس سيدة التلة، لتعطيها زخما تاريخيا وسياسيا، فيما غرد النائب جنبلاط مشيدا بمشاركة الرئيس العماد عون والكاردينال الراعي بالمناسبة. ولاحقا عرج جنبلاط على مطرانية بيت الدين وألقى التحية على البطريرك الراعي وعلى جميع المشاركين في حفل الغداء التكريمي، معتذرا لعدم مشاركته في احتفال قصر الأمير أمين.

في الخارج، الجيش السوري يستعيد آخر مدينة يسيطر عليها تنظيم “داعش” في حمص. فيما برز دوليا اجتماع عقد بين وزيري خارجية الولايات المتحدة وروسيا، هو الأول من نوعه بين الجانبين، بعد اقرار العقوبات الأميركية على روسيا الثلاثاء الماضي. ولوحظ تأكيد لافروف استمرار الاتصالات مع الأميركيين بشأن الوضع في سوريا، مشيرا إلى صعوبة العمل على انشاء مناطق وقف التصعيد في ادلب.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”

تلتان استراتيجيتان في الجرود الشرقية، باكورة استعدادات إعادة الجرود المحتلة إلى حمى الجيش اللبناني.

سيطرة الجيش على تلتي ضليل الأقرع في جرود رأس بعلبك- الفاكهة وقلعة الزنار شمال عرسال، تمت بعد استهداف دقيق بالمدفعية والقذائف الصاروخية مواقع ارهابيي “داعش” وطردهم منها. وتقول مصادر عسكرية للـ NBN ان تلة ضليع تعتبر واحدة من أهم التلال المشرفة على المواقع الأمامية ل”داعش”.

عمليا، الجيش يقترب من المعركة، أما اعلان ساعة انطلاقتها فمتروك له، وهو خاضع للمواقيت التي يحددها وفق حركة التحضيرات الجارية منذ أكثر من أسبوع، ووفق التكتيكات العسكرية التي سيتبعها مع بداية التحرك وخلال مساره.

وإذا كان عيد سيدة التلة، وعيد التجلي لدى الطوائف المسيحية، قد حفل جبلا بالمناسبات الدينية، حيث حضر الرئيس ميشال عون قداسا ترأسه البطريرك الراعي غرد له النائب وليد جنبلاط مرحبا بعون، كما حفل أيضا بذكرى المصالحة في الجبل التي حضرها الراعي، وغاب عنها جنبلاط تاركا الحضور لنجله تيمور والكلام للنائب مروان حمادة، مع تغييب للرئيس أمين الجميل عبر عن الاستياء بشأنه نجله سامي، شهدت على كلام لا يخلو من الغمز الناقد للمقاومة والوصاية والمغامرة، فإن هذا اليوم المبارك لم يحجب التبريكات المستمرة بانتصار الجرود، والتي يتردد صداها من طهران لليوم الثالث من زيارة رئيس المجلس النيابي نبيه بري، حيث التقى اليوم الرئيس الايراني حسن روحاني الذي اعتبر ان الانتصارات التي يحققها لبنان بشعبه وجيشه ومقاومته، سواء على الكيان الصهيوني أو على الارهاب، جعلته في مكانة كبيرة ويحسب له ألف حساب في المنطقة، والرئيس بري الذي أكد بدوره على أهمية الانتصار، شدد على الوحدة الوطنية والمقاومة والجيش في صنع الانتصارات سواء على اسرائيل أو على الارهاب.

باختصار، فإن نهاية الأسبوع تقفل على أجواء ارتياح أقله لناحيتي ما يحققه الجيش في رأس بعبلبك والقاع والفاكهة، وما تعنيه مصالحة الجبل من تكريس اعادة اللحمة إلى ما فرقته الحرب وجلبت له المآسي والويلات.

يبقى ان يحمل الأسبوع الطالع الكثير من الانتصارات والقليل من المناكفات في بعض الملفات التي لا تحتمل المماطلة، وفي مقدمها بت موضوع سلسلة الرتب والرواتب التي تنتظرها الطبقتان الوسطى والفقيرة منذ ما يزيد على العشر سنوات.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المنار”

لم تعلن ساعة الصفر بعد، وموعد اعلانها غير مكشوف، ولكن المعالجات الميدانية ضد “داعش” في جرود القاع ورأس بعلبك بدأت.

تكتيك شد الخناق وتشتيت الارهابيين، يترجمه الجيش اللبناني تقدما موضعيا باتجاه تثبيت المواقع لانطلاق عملية التطهير. المصادر العسكرية تحدثت ل”المنار” عن محاولات ميدانية لكشف مراكز الارهابيين والامساك بممراتهم ومعابرهم، والهدف منعهم من الهروب ووصول الدعم إليهم.

وبمزيد من الدعم، تحظى دعوة الأمين العام ل”حزب الله” للتنسيق بين الجانبين اللبناني والسوري في هذه المعركة، تقليصا لوقتها وتحقيقا لانتصار كامل على “داعش”.

وبينما يحاصر التنظيم الارهابي في سلسلة لبنان الشرقية، أصبح وضعه في البادية السورية حرجا جدا مع خسارته أهم معاقله في مدينة السخنة. في النتائج، انجاز كبير جدا يوضع في سلة الجيش السوري والحلفاء، فيما خيارات الارهابيين تصبح ضيقة جدا بعد تقطع خطوط الامداد بين أرياف المحافظات المحيطة، وخنقها أكثر فأكثر نحو محافظة دير الزور.

بالطريقة نفسها تضيق أنفاس العدوان السعودي في اليمن، جراء صمود الجيش واللجان الشعبية رغم الحصار الجائر المفروض على ملايين الأبرياء. وما يسطره الجيش واللجان من انجازات خلف خطوط العدوان في نجران السعودية، تحت المجهر الميداني وأمام كاميرا “المنار” التي تمكنت من الوصول إلى المواقع السعودية المنهارة. ومن هناك أعد مراسلنا سلسلة تقارير يبدأ عرضها بدءا من اليوم.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”

إنه يوم الجبل بامتياز، فمن دير القمر إلى بيت الدين، توزع المشهد والعنوان واحد: مصالحة الجبل.

في الدير أولا، حضر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وشارك في قداس ترأسه البطريرك الراعي في كنيسة سيدة التلة على نية المصالحة. وفي بيت الدين احتفال حول وثائقي عن الجبل، شارك فيه البطريرك إلى النائب جورج عدوان والنائب مروان حمادة الذي مثل النائب جنبلاط بعدما اعتذر في الدقائق الأخيرة. والسؤال: هل صحيح ان اعتذار النائب جنبلاط هو لأسباب صحية، أم لأنه لم يشارك في قداس دير القمر ففضل التغيب عن المناسبتين؟.

توازيا، يستكمل الجيش اللبناني استعداداته لخوض معركة استئصال الارهابيين في جرود رأس بعلبك والقاع، وهو سيطر لهذه الغاية على تلتين استراتيجيتين في جرود رأس بعلبك، وذلك لتضييق الخناق أكثر فأكثر على مراكز “داعش”. أما بالنسبة إلى المفاوضات غير المباشرة الجارية، فلا معلومات دقيقة بشأنها، وإن كانت التوقعات تشير إلى صعوبة تحقيقها خرقا واضحا لسببين، الأول ان تنظيم “داعش” غير “النصرة”، وهو لا يؤمن بالتفاوض بل بالقتال حتى اللحظات الأخيرة. والثاني وجود ملف متفجر مع “داعش” يتعلق بمصير العسكريين المخطوفين لديها.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أو تي في”

مع مطلع الأسبوع الثاني من شهر آب، يبدو أن الأمور عادت إلى معادلة السلسلتين: الرتب والرواتب والبقاع الشمالي. وفي الاثنتين تريث من أجل استكمال التحضير، بهدف تحقيق المصلحة اللبنانية العليا. وفي السلسلتين ثوابت لا يمكن التمايز حيالها، اما الترجمة العملية فتبقى للأيام المقبلة.

أما في الجبل، الذي زاره رئيس الجمهورية اليوم من بوابة سيدة التلة، فالمصالحة ثابتة، أما التنافس فمشروع، ولكن ضمن ضوابط الديموقراطية والقانون والميثاق والأخلاق.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”

سجلوا في دفتر الفضائح، فضيحة جديدة اصطلح على تسميتها “الأدوية السرطانية الفاسدة ومنتهية الصلاحية” بطلتها منى بعلبكي، ويبدو انها اتخذت قرارا بتسمية، وربما بتوريط من كان أعلى منها رتبة، والقرار من شأنه أن يكشف كل الأسماء، وهذا ما يعطي مجالا للقضاء للتحرك بخيارات واسعة، باستثناء خيار اللفلفلة. فهل تكون منى بعلبكي في أدوية السرطان، كرنا قليلات في بنك المدينة؟.

يبدو ان الفضائح في لبنان لا يكفيها دفتر، إنها بحاجة إلى مجلدات، ولكن ما يؤسف له أن ما من فضيحة وصلت إلى الخواتيم التي يجب ان تصل إليها. رنا قليلات في البرازيل، وملف بنك المدينة على الرف. منى بعلبكي في بيروت، فهل يعني هذا الوجود شيئا بالنسبة إلى القضاء للتوسع في التحقيق؟. فرح القصاب في القبر، ولكن أين أصبحت قضيتها؟، هل ستدخل في غياهب النسيان كما حصل بالنسبة إلى بنك المدينة؟.

إذا كانت العدالة في لبنان منسية، فإن القضاء في لبنان يسبب أحيانا النسيان، والعدالة المتأخرة لا تعود تجدي نفعا.

اليوم، بماذا يرد وزير الصحة الأسبق محمد جواد خليفة الذي كان يتولى حقيبة الصحة أثناء عمل منى بعلبكي في مستشفى رفيق الحريري الحكومي؟، هذا ما سيرد في سياق النشرة.

أما قبل ذلك، فإن ميدانيات جرود القاع ورأس بعلبك تؤشر إلى “تحمية” لكنها لا تؤشر إلى ان ساعة الصفر قد دنت، وما جرى اليوم هو من باب تثبيت مواقع للجيش اللبناني.

أما في ملف ذكرى مصالحة الجبل فقد شابه عيب بعض المقاطعات، ما يعني ان الحسابات الإنتخابية بدأت تدخل عنصرا مؤثرا في أي خطوة سياسية.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “المستقبل”

هل انطلقت عاصفة تحرير جرود رأس بعلبك والقاع، أم أن الجيش يتبع إستراتيجية القضم ومحاصرة مواقع تنظيم “داعش” الإرهابي عبر القصف المدفعي والصاروخي، قبل تحديد ساعة الصفر لإنطلاق المعركة الحاسمة؟.

السؤال يأتي على خلفية القصف المتقطع الذي قامت به وحدات الجيش على مدى اليومين الماضيين وفي الساعات القليلة الماضية، مستهدفة مواقع الإرهابيين، والسيطرة عل بعض التلال.

وبانتظار ما ستؤول إليه الأوضاع الميدانية في الجرود، وسط اصطفاف المواطنين وراء جيشهم في مواجهة الارهابيين، كان اللبنانيون يؤكدون في الذكرى السنوية السادسة عشرة للمصالحة التاريخية التي جرت في الجبل، على أهمية التلاقي واعادة اللحمة، وتدعيم العيش المشترك، وذلك خلال قداس ترأسه البطريرك الماروني، بحضور رئيس الجمهورية ميشال عون، وبغياب النائب وليد جنبلاط الذي رحب برئيس الجمهورية عبر “تويتر” قائلا: أهلا وسهلا بالرئيس ميشال عون في الشوف، في دير القمر، وفي عيد سيدة التلة.

أما البطريرك الراعي، فرأى أن مصالحة الجبل تحتاج إلى استكمال ومتابعة بالعيش معا، وتوفير مستلزمات البقاء لأهل الجبل في أرضهم.

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* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”

بين دير القمر وبيت الدين، تنقلت الدولة محتفية ببلوغ مصالحة الجبل ذكراها السادسة عشرة. ومن باب المصالحة دخل رئيس الجمهورية إلى الشوف، وشق طريقه إلى كنيسة سيدة التلة، وهناك علت الهتافات المؤيدة وارتفعت اللافتات المرحبة، حيث حضر عون حضر الوكيل، وحين غاب عون حضر الأصيل.

حرارة الاستقبال أصابت النائب وليد جنبلاط بالصداع، وإن قال في مقابلة حصرية مع “الجديد” إنه لم يحضر قداس سيدة التلة ليس تفاديا للقاء عون، بل لأنه غير مرتاح ويعاني صداعا شديدا. لكن جنبلاط وبشفاعة سيدة التلة، شفي من صداعه، فزار الكنيسة وقدم واجب الاعتذار، وهناك حيث وقف وحيدا وجه تحية، عبر “الجديد”، إلى باني المصالحة البطريرك صفير وإلى الراحل سمير فرنجية.

عز اللقاء في دير القمر، لكن وعلى مقياس تقلبات جنبلاط المعهودة، قد نراه يقوم بزيارة “رد الرجل” إلى بعبدا، على قاعدة “قد أتاك يعتذر لا تسله ما الخبر”.

المصالحة التي تمت منذ ستة عشر عاما، لم تكرس بعودة المهجرين إلى قراهم، والاحتفالية تحولت إلى ما يشبه الفولكلور السنوي. وفي عظته وضع الراعي الإصبع على جرح المؤسسات النازفة هدرا وفسادا، وسدد خطى رئيس الجمهورية الذي سبقه إلى الشكوى من “كبير الفاسدين”.

والفساد بالفساد يذكر، فمن دارة الرئيس عصام فارس في عكار، قال وزير الدفاع يعقوب الصراف عن حقوق العسكريين في سلسلة الرتب والرواتب: لو أمكنني تجيير أموال الهدر إلى الجيش سأكون مسرورا، وإذا أمكنني إعطاء الضعف إلى المتقاعد وأسحبهم من أحد حيتان المال أو الفاسدين، فلن أقصر. كذلك دعا إلى عدم الضغط على الجيش اللبناني من خلال توجيه الانتقادات والتوجيهات، وقال: دعوا الجيش يقوم بمهماته ويقرر ما يريد عمله، فالقرار السياسي اتخذ في الحكومة أما القرار التنفيذي فيعود إلى قيادة الجيش.

كلام الصراف تزامن واستمرار المعركة غير المعلنة على جبهة رأس بعلبك وجرود القاع، وهناك كانت مدفعية الجيش تدك مواقع إرهابيي “داعش”، تصيبها إصابات مباشرة وتوقع القتلى والجرحى في صفوفهم، ويستعيد جنوده مواقع كانت تحت سيطرة التنظيم الذي أصبح مطوقا من كل الجهات عند حدودنا، وما وراء حدودنا حيث عادت السخنة في البادية السورية نظامية، ومعها أصبحت محافظة حمص “صفر إرهاب”. التطور الميداني قابله تغيير استراتيجي في سياسة الدعم العسكري الذي تقدمه الولايات المتحدة إلى المعارضة، وهي ربطت مواصلة دعم “الجيش السوري الحر” بعدم استخدامه السلاح الأميركي ضد النظام السوري، ورقة شرط جديدة عرت معارضة الفنادق التي تخلى عنها حلفاؤها لكنها في الأصل خانت نفسها بنفسها.

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