حزب الله شيع الشهيد مهدي خضر في حارة صيدا on August 6, 2017

شيع “حزب الله” وجمهور المقاومة، الشهيد مهدي قيس خضر “ساجد” الذي كان قد نعاه في الأول من تموز الماضي وأعلن أن تشييعه سيتم في وقت لاحق، وهو من مواليد بلدة كفرملكي وسكان حارة صيدا.

انطلق موكب التشييع من مستشفى الشيخ راغب حرب في تول، إلى بلدة كفرملكي حيث أعد لجثمان الشهيد استقبال شعبي حاشد، ثم نقل إلى منزل ذويه في حارة صيدا ليسجى لبعض الوقت، نقل بعدها في سيارة اسعاف تابعة للهيئة الصحية الاسلامية إلى ساحة البلدة حيث كان في استقباله حشد من المواطين، وأقيمت مراسم تكريمية أدت خلالها ثلة من المقاومين التحية العسكرية وقسم الولاء للأمين العام ل”حزب الله” السيد حسن نصر الله.

ثم حمل النعش على اكف المشيعين الذين ساروا في موكب مهيب جاب شوارع البلدة، تقدمه مسوؤل منطقة صيدا في “حزب الله” الشيخ زيد ضاهر وعدد من الشخصيات والفاعليات.

وبعدما أم الشيخ حسن الزين، الصلاة على الجثمان ووري في الثرى في روضة شهداء البلدة.

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